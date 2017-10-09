Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на 15–20% из-за краха «ВИМ-Авиа»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на <nobr>15–20</nobr>% <nobr>из-за</nobr> краха <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на 15–20% из-за краха «ВИМ-Авиа»

    Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на <nobr>15–20</nobr>% <nobr>из-за</nobr> краха <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Цены на курортные путевки на следующее лето могут вырасти на 15–20%, заявили туроператоры, назвав в качестве причины крах «ВИМ-Авиа», которая предлагала очень дешевые билеты, что и снижало стоимость туров.

    Компания «ВИМ-Авиа» занимала долю в 15% на рынке чартерных перевозок. Как поясняют в Ассоциации туроператоров России, для одной авиакомпании это значительно.

    Путешественников привлекали дешевые тарифы. Тем более что «ВИМ-Авиа» летала в основном на популярные курорты: в Турцию, Грецию, на Кипр.

    Туроператоры рассказали газете «Ведомости», что после вероятного ухода «ВИМ-Авиа» туры на лето могут подорожать на 15–20%. Вместе с тем собеседники издания считают, что без крупного частного игрока рынок долго работать не сможет, поэтому эту нишу быстро займут.

    Проблемы с рейсами компании обострились в конце сентября из-за долгов. Минтранс сообщает, что перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября.

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru