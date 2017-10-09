Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на 15–20% из-за краха «ВИМ-Авиа»

Цены на курортные путевки на следующее лето могут вырасти на
15–20%, заявили туроператоры, назвав в качестве причины крах «ВИМ-Авиа», которая предлагала очень дешевые билеты, что и снижало стоимость туров.
Компания «ВИМ-Авиа» занимала долю в 15% на рынке чартерных перевозок. Как поясняют в Ассоциации туроператоров России, для одной авиакомпании это значительно.
Путешественников привлекали дешевые тарифы. Тем более что «ВИМ-Авиа» летала в основном на популярные курорты: в Турцию, Грецию, на Кипр.
Туроператоры рассказали газете «Ведомости», что после вероятного ухода «ВИМ-Авиа» туры на лето могут подорожать на 15–20%. Вместе с тем собеседники издания считают, что без крупного частного игрока рынок долго работать не сможет, поэтому эту нишу быстро займут.
Проблемы с рейсами компании обострились в конце сентября из-за долгов. Минтранс сообщает, что перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября.
Путешественников привлекали дешевые тарифы. Тем более что «ВИМ-Авиа» летала в основном на популярные курорты: в Турцию, Грецию, на Кипр.
Туроператоры рассказали газете «Ведомости», что после вероятного ухода «ВИМ-Авиа» туры на лето могут подорожать на 15–20%. Вместе с тем собеседники издания считают, что без крупного частного игрока рынок долго работать не сможет, поэтому эту нишу быстро займут.
Проблемы с рейсами компании обострились в конце сентября из-за долгов. Минтранс сообщает, что перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября.
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