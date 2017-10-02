АТОР: туроператоры завершат работу с «ВИМ-Авиа» к 5 октября

Туроператоры планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с
«ВИМ-Авиа».
Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), «туроператоры планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с „ВИМ-Авиа“».
Из сообщения АТОР: «После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: Red Wings, „Ямал“, „Уральские авиалинии“, Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября».
АТОР сообщает, что на вечер понедельника в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах находятся еще 13,5 тысячи туристов, являющихся клиентами «ВИМ-Авиа». Их отдых продолжается в плановом режиме.
По данным АТОР, самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву, а вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней.
В свою очередь Минтранс сообщил, что «ВИМ-Авиа» совместно с другими иностранными и российскими авиакомпаниями перевезла 2 октября более 1,7 тысячи пассажиров.
Из сообщения Минтранса: «За 2 октября авиакомпанией „ВИМ-Авиа“ и другими российскими и иностранными авиакомпаниями осуществлена перевозка свыше 1,7 тысячи человек. Вывоз туристов рейсами „ВИМ-Авиа“ выполняется в плановом режиме. Запланированное на 2 октября количество туристов будет перевезено до конца текущих суток».
«ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Из-за проблем «ВИМ-Авиа» Росавиация взяла на усиленный контроль финансовое состояние всех российских авиакомпаний. По данным ведомства, общий долг проблемного перевозчика составил около 10 миллиардов рублей.
Из сообщения АТОР: «После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: Red Wings, „Ямал“, „Уральские авиалинии“, Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября».
АТОР сообщает, что на вечер понедельника в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах находятся еще 13,5 тысячи туристов, являющихся клиентами «ВИМ-Авиа». Их отдых продолжается в плановом режиме.
По данным АТОР, самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву, а вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней.
В свою очередь Минтранс сообщил, что «ВИМ-Авиа» совместно с другими иностранными и российскими авиакомпаниями перевезла 2 октября более 1,7 тысячи пассажиров.
Из сообщения Минтранса: «За 2 октября авиакомпанией „ВИМ-Авиа“ и другими российскими и иностранными авиакомпаниями осуществлена перевозка свыше 1,7 тысячи человек. Вывоз туристов рейсами „ВИМ-Авиа“ выполняется в плановом режиме. Запланированное на 2 октября количество туристов будет перевезено до конца текущих суток».
«ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Из-за проблем «ВИМ-Авиа» Росавиация взяла на усиленный контроль финансовое состояние всех российских авиакомпаний. По данным ведомства, общий долг проблемного перевозчика составил около 10 миллиардов рублей.
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