Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность

    У пропавшего возле Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк

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    У пропавшего возле Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк

    У пропавшего возле Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк

    У пропавшего возле Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк

    В компании «Конверс Авиа» рассказали, что у вертолета, пропавшего неподалеку от береговой линии острова Шпицберген, не сработал аварийный радиомаяк.

    Об этом сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Дмитрий Желязков, передает ТАСС.

    Дмитрий Желязков: «Да, маяк не сработал. При срабатывании аварийного радиомаяка информация поступает в единый центр поиска и спасения „Коспас-Сарсат“, в него информация не поступила, значит, он не сработал».

    Последний сеанс связи с вертолетом, как сообщили в Минэнерго РФ, был за 20 километров до поселка Баренцбург, передает РИА Новости.

    На борту вертолета, который, предположительно, упал в море в двух-трех километрах от берега, находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Их имена уже известны.

    смотретьРоссийский вертолет упал в море у Шпицбергена
    Российский вертолет упал в море у Шпицбергена
    Поисковая операция продолжается. На помощь норвежским спасательным службам отправляется Ил-76 МЧС РФ. Поиски осложняют погодные условия, в районе предполагаемого крушения плохая видимость.

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