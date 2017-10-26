У пропавшего возле Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк

В компании «Конверс Авиа» рассказали, что у вертолета, пропавшего неподалеку от береговой линии острова Шпицберген, не сработал аварийный радиомаяк.
Об этом сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Дмитрий Желязков, передает ТАСС.
Дмитрий Желязков: «Да, маяк не сработал. При срабатывании аварийного радиомаяка информация поступает в единый центр поиска и спасения „Коспас-Сарсат“, в него информация не поступила, значит, он не сработал».
Последний сеанс связи с вертолетом, как сообщили в Минэнерго РФ, был за 20 километров до поселка Баренцбург, передает РИА Новости.
На борту вертолета, который, предположительно, упал в море в двух-трех километрах от берега, находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Их имена уже известны.
Поисковая операция продолжается. На помощь норвежским спасательным службам отправляется Ил-76 МЧС РФ. Поиски осложняют погодные условия, в районе предполагаемого крушения плохая видимость.
Дмитрий Желязков: «Да, маяк не сработал. При срабатывании аварийного радиомаяка информация поступает в единый центр поиска и спасения „Коспас-Сарсат“, в него информация не поступила, значит, он не сработал».
Последний сеанс связи с вертолетом, как сообщили в Минэнерго РФ, был за 20 километров до поселка Баренцбург, передает РИА Новости.
На борту вертолета, который, предположительно, упал в море в двух-трех километрах от берега, находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Их имена уже известны.
Поисковая операция продолжается. На помощь норвежским спасательным службам отправляется Ил-76 МЧС РФ. Поиски осложняют погодные условия, в районе предполагаемого крушения плохая видимость.
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