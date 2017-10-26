МИД РФ передал США ноту протеста из-за архива генконсульства России в Сан-Франциско

В Москве отреагировали на действия американских властей, которые не позволили российским дипломатам вывезти архив из закрытого генконсульства РФ в
Сан-Франциско.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посольству США была передана нота протеста в связи с ситуацией с архивом генконсульства России в Сан-Франциско. Она напомнила Вашингтону, что согласно международным договорам консульские архивы неприкосновенны в любое время.
Мария Захарова: «Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. Безусловно, на все эти действия была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне».
На днях стало известно, что американские власти так и не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства РФ в Сан-Франциско, которое было закрыто 2 сентября. Американцы сами упаковали документы и переправили их в Вашингтон.
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгового представительства РФ в Нью-Йорке, которое находилось в аренде. До инцидента с архивом в зданиях проводились незаконные обыски. Между тем американские власти назвали это «простой инспекцией».
Мария Захарова: «Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. Безусловно, на все эти действия была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне».
На днях стало известно, что американские власти так и не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства РФ в Сан-Франциско, которое было закрыто 2 сентября. Американцы сами упаковали документы и переправили их в Вашингтон.
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгового представительства РФ в Нью-Йорке, которое находилось в аренде. До инцидента с архивом в зданиях проводились незаконные обыски. Между тем американские власти назвали это «простой инспекцией».
Комментарии