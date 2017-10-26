СБУ: число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

Количество погибших при взрыве возле здания телеканала «Эспрессо» увеличилось до двух. Ранее было известно об одной жертве.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что число жертв взрыва возросло до двух.
Елена Гитлянская: «Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших».
Уголовное дело расследуется как теракт. Взрыв возле здания телеканала в Киеве произошел накануне. Один из погибших при взрыве — охранник Игоря Мосийчука по имени Руслан. Сам пострадавший депутат Верховной рады уже прооперирован. В свою очередь депутат Рады Олег Ляшко связал покушение на Мосийчука с его профессиональной деятельностью.
В Киеве при любых резонансных преступлениях звучат предположения о «российском следе». В этом случае такую версию высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Между тем в Москве эти заявления назвали абсурдными.
Елена Гитлянская: «Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших».
Уголовное дело расследуется как теракт. Взрыв возле здания телеканала в Киеве произошел накануне. Один из погибших при взрыве — охранник Игоря Мосийчука по имени Руслан. Сам пострадавший депутат Верховной рады уже прооперирован. В свою очередь депутат Рады Олег Ляшко связал покушение на Мосийчука с его профессиональной деятельностью.
В Киеве при любых резонансных преступлениях звучат предположения о «российском следе». В этом случае такую версию высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Между тем в Москве эти заявления назвали абсурдными.
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