Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    СБУ: число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

    2 комментария
    СБУ: число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

    СБУ: число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

    СБУ: число жертв взрыва в Киеве возросло до двух
  • Фото: Reuters © 2017

    • Количество погибших при взрыве возле здания телеканала «Эспрессо» увеличилось до двух. Ранее было известно об одной жертве.

    Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что число жертв взрыва возросло до двух.

    Елена Гитлянская    : «Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших».

    Уголовное дело расследуется как теракт. Взрыв возле здания телеканала в Киеве произошел накануне. Один из погибших при взрыве — охранник Игоря Мосийчука по имени Руслан. Сам пострадавший депутат Верховной рады уже прооперирован. В свою очередь депутат Рады Олег Ляшко связал покушение на Мосийчука с его профессиональной деятельностью.

    смотретьПострадавшего при взрыве депутата Рады прооперировали
    Пострадавшего при взрыве депутата Рады прооперировали
    В Киеве при любых резонансных преступлениях звучат предположения о «российском следе». В этом случае такую версию высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Между тем в Москве эти заявления назвали абсурдными.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru