В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука

В результате взрыва на улице Мицкевича в Киеве один человек погиб, трое, в том числе депутат Рады Игорь Мосейчук, получили ранения.
Как сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, один человек погиб и трое госпитализированы в результате взрыва в центре Киева.
Антон Геращенко, советник главы МВД Украины: «В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается. Ранены: народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы. Врачи оказывают им срочную медицинскую помощь».
По информации Геращенко, взрыв произошел возле выхода из здания телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича в Киеве.
Антон Геращенко: «По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.
Геращенко сразу же заявил, что в числе одной из версий произошедшего украинские следователи будут устанавливать „причастность российских спецслужб“».
Антон Геращенко: «Одна из версий следствия, в числе прочих, действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста».
В пресс-службе МВД Украины подтвердили информацию об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва.
Антон Геращенко, советник главы МВД Украины: «В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается. Ранены: народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы. Врачи оказывают им срочную медицинскую помощь».
По информации Геращенко, взрыв произошел возле выхода из здания телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича в Киеве.
Антон Геращенко: «По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.
Геращенко сразу же заявил, что в числе одной из версий произошедшего украинские следователи будут устанавливать „причастность российских спецслужб“».
Антон Геращенко: «Одна из версий следствия, в числе прочих, действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста».
В пресс-службе МВД Украины подтвердили информацию об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва.
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