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    В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука. Киев, Украина, взрывы, парламенты, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука

    В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука

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    • Фото: Дмитро Лінько / facebook.com
    В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука

    В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука

    В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосейчука
    • Фото: Дмитро Лінько / facebook.com

      • В результате взрыва на улице Мицкевича в Киеве один человек погиб, трое, в том числе депутат Рады Игорь Мосейчук, получили ранения.

      Как сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, один человек погиб и трое госпитализированы в результате взрыва в центре Киева.

      Антон Геращенко, советник главы МВД Украины: «В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается. Ранены: народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы. Врачи оказывают им срочную медицинскую помощь».

      По информации Геращенко, взрыв произошел возле выхода из здания телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича в Киеве.

      Антон Геращенко: «По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

      Геращенко сразу же заявил, что в числе одной из версий произошедшего украинские следователи будут устанавливать „причастность российских спецслужб“».

      Антон Геращенко: «Одна из версий следствия, в числе прочих, действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста».

      В пресс-службе МВД Украины подтвердили информацию об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва.

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