Пострадавшего при взрыве депутата Рады прооперировали

Пострадвший при взрыве в Киеве депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук перенес операцию и пришел в себя.
По данным МВД Украины, в результате взрыва в Киеве у здания телеканала «Эспрессо» пострадали пять человек, в том числе Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.
Охранник депутата позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт». Расследование будет вести Служба безопасности Украины.
Сообщение пресс-службы депутата Мосийчука: «Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку».
Мосийчук также заявил, что выжил только благодаря тому, что за него отдал свою жизнь охранник по имени Руслан и пообещал заботиться о его дочери.
Украинские СМИ также цитируют самого парламентария, который пришел в себя после наркоза и заявил, что «это первое покушение на государственного служащего такого уровня» и увидел в покушении «российский след». О том, что СБУ будет расследовать версию «причастности российских спецслужб» сразу же после происшествия заявлял и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. А лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уже выразил уверенность в том, что причиной покушения на его однопартийца стали профессиональная деятельность и политические взгляды Мосийчука.
В Киеве при любых резонансных происшествиях регулярно заявляют о «российском следе», напоминает РИА Новости. В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».
Охранник депутата позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт». Расследование будет вести Служба безопасности Украины.
Сообщение пресс-службы депутата Мосийчука: «Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку».
Мосийчук также заявил, что выжил только благодаря тому, что за него отдал свою жизнь охранник по имени Руслан и пообещал заботиться о его дочери.
Украинские СМИ также цитируют самого парламентария, который пришел в себя после наркоза и заявил, что «это первое покушение на государственного служащего такого уровня» и увидел в покушении «российский след». О том, что СБУ будет расследовать версию «причастности российских спецслужб» сразу же после происшествия заявлял и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. А лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уже выразил уверенность в том, что причиной покушения на его однопартийца стали профессиональная деятельность и политические взгляды Мосийчука.
В Киеве при любых резонансных происшествиях регулярно заявляют о «российском следе», напоминает РИА Новости. В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».
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