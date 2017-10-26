Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией

Лидер Радикальной партии Украины прокомментировал покушение на однопартийца, депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уже заявил, что причиной покушения на его однопартийца стала профессиональная деятельность и политические взгляды.
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины: «Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем в эфире. Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений».
В заявлении на своей странице в Facebook Ляшко также сообщил, что в результате взрыва погиб охранник депутата и добавил, что «требует от украинских спецслужб тщательного расследования».
По последним данным, в результате взрыва в центре Киева погиб один человек, трое пострадали. Ранения получили депутат рады Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник парламентария. Сейчас Игорь Мосийчук находится в больнице. Врачи говорят, что депутат в сознании, и что у него тяжелые ранения, но не представляющие угрозы для жизни. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем блоге назвал случившееся терактом и заявил, что, в числе прочих версий, будут расследовать «причастность к взрыву российских спецслужб».
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины: «Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем в эфире. Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений».
В заявлении на своей странице в Facebook Ляшко также сообщил, что в результате взрыва погиб охранник депутата и добавил, что «требует от украинских спецслужб тщательного расследования».
По последним данным, в результате взрыва в центре Киева погиб один человек, трое пострадали. Ранения получили депутат рады Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник парламентария. Сейчас Игорь Мосийчук находится в больнице. Врачи говорят, что депутат в сознании, и что у него тяжелые ранения, но не представляющие угрозы для жизни. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем блоге назвал случившееся терактом и заявил, что, в числе прочих версий, будут расследовать «причастность к взрыву российских спецслужб».
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