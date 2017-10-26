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    Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией. Киев, Украина, взрывы, парламенты, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛяшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией

    Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией

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    • Фото: МВС України / facebook.com
    Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией

    Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией

    Ляшко связал покушение на депутата Рады Мосийчука с его политической позицией
    • Фото: МВС України / facebook.com

      • Лидер Радикальной партии Украины прокомментировал покушение на однопартийца, депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

      Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уже заявил, что причиной покушения на его однопартийца стала профессиональная деятельность и политические взгляды.

      Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины: «Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем в эфире. Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений».

      В заявлении на своей странице в Facebook Ляшко также сообщил, что в результате взрыва погиб охранник депутата и добавил, что «требует от украинских спецслужб тщательного расследования».

      смотретьВ Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосийчука
      В Киеве произошло покушение на депутата Рады Мосийчука
      По последним данным, в результате взрыва в центре Киева погиб один человек, трое пострадали. Ранения получили депутат рады Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник парламентария. Сейчас Игорь Мосийчук находится в больнице. Врачи говорят, что депутат в сознании, и что у него тяжелые ранения, но не представляющие угрозы для жизни. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем блоге назвал случившееся терактом и заявил, что, в числе прочих версий, будут расследовать «причастность к взрыву российских спецслужб».

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