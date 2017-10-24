На премьере «Матильды» в Москве задержаны 7 человек

Полицейские задержали активистов, протестовавших у кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате, где проходит премьера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Всего были задержаны 7 человек, их доставили в отдел полиции. Все задержанные — православные активисты из организации «Сорок сороков».
Теперь им грозит административная ответственность по статье «Нарушение порядка проведения митинга или пикетирования», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что активисты движения «Сорок сороков» решили провести у кинотеатра «Октябрь» акцию протеста против фильма «Матильда». Протестующие пели песни, а одна женщина развернула плакат «„Матильда“ — клевета помазанников божьих». Также протестующие решили через пришедшего на премьеру Владимира Жириновского передать Алексею Учителю 30 сребреников ручной работы. Противники фильма заявили, что номинировали режиссера на премию «Иудина радость», которая «вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей».
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. В связи с угрозами и громкими заявлениями противников фильма к обеспечению безопасности на премьере в Москве привлекли сотрудников Федеральной службы охраны. Отметим, что общероссийская премьера ленты намечена на 26 октября.
Теперь им грозит административная ответственность по статье «Нарушение порядка проведения митинга или пикетирования», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что активисты движения «Сорок сороков» решили провести у кинотеатра «Октябрь» акцию протеста против фильма «Матильда». Протестующие пели песни, а одна женщина развернула плакат «„Матильда“ — клевета помазанников божьих». Также протестующие решили через пришедшего на премьеру Владимира Жириновского передать Алексею Учителю 30 сребреников ручной работы. Противники фильма заявили, что номинировали режиссера на премию «Иудина радость», которая «вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей».
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. В связи с угрозами и громкими заявлениями противников фильма к обеспечению безопасности на премьере в Москве привлекли сотрудников Федеральной службы охраны. Отметим, что общероссийская премьера ленты намечена на 26 октября.
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