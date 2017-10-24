Московскую премьеру «Матильды» охраняют сотрудники ФСО

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве проходит при повышенных мерах безопасности.
По данным «Газета.Ru», к обеспечению безопасности на премьере фильма привлечены сотрудники Федеральной службы охраны. Они еще с утра подключились к охране кинотеатра «Октябрь», где сегодня проходит премьерный показ. Издание полагает, что это также может быть связано и с тем, что Новый Арбат как правительственная трасса относится к сфере деятельности ФСО напрямую.
Сейчас у здания кинотеатра «Октябрь» выставлены ограждения, рядом дежурят несколько десятков правоохранителей. Со стороны кинотеатра Новый Арбат закрыт для пешеходов. В самом здании кинотеатра также находятся сотрудники полиции. Уже есть несколько задержанных.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал настоящим яблоком раздора еще до выхода в прокат. В частности, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих.
Сейчас у здания кинотеатра «Октябрь» выставлены ограждения, рядом дежурят несколько десятков правоохранителей. Со стороны кинотеатра Новый Арбат закрыт для пешеходов. В самом здании кинотеатра также находятся сотрудники полиции. Уже есть несколько задержанных.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал настоящим яблоком раздора еще до выхода в прокат. В частности, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих.
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