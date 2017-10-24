Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Экспертиза нашла в «Матильде» сцены категории «18+»

    комментировать
    • Кадр из фильма "Матильда", ТПО Рок, 2017г. реж. А. Учитель
    Экспертиза нашла в «Матильде» сцены категории «18+»

    Экспертиза нашла в «Матильде» сцены категории «18+»

    Экспертиза нашла в «Матильде» сцены категории «18+»
  • Кадр из фильма "Матильда", ТПО Рок, 2017г. реж. А. Учитель

    • Эксперты выяснили, что некоторые эпизоды нового фильма Алексея Учителя «Матильда» не соответствуют прокатному удостоверению категории «16+».

    В частности, четыре эпизода были отнесены экспертом к «информации, запрещенной для распространения среди детей» (категория «18+»). Всего же были исследованы 8 отрывков, половину из них признали соответствующими категории «16+».

    Как сообщает ТАСС, заключение было составлено ООО «Юридическая группа Юрьева», официально аккредитованном для проведения экспертиз на предмет соответствия информационной продукции требованиям российского законодательства. В исследовании принимал участие педагог-психолог высшей квалификационной категории.

    смотреть«Ничего плохого нет»: новосибирские зрители оценили «Матильду»
    «Ничего плохого нет»: новосибирские зрители оценили «Матильду»
    Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. Одним из главных критиков фильма стала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не раз призывала запретить ленту. Сегодня она вновь призвала отказаться от просмотра «Матильды», сравнив фильм с наркотиками и «группами смерти», передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее в Генпрокуратуре сообщили, что изучили более 40 жалоб Поклонской и не нашли никаких нарушений при создании фильма «Матильда». Общероссийская премьера фильма намечена на 26 октября.

    Новости по теме

    Скандал вокруг «Матильды»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru