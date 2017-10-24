Экспертиза нашла в «Матильде» сцены категории «18+»

Эксперты выяснили, что некоторые эпизоды нового фильма Алексея Учителя «Матильда» не соответствуют прокатному удостоверению категории «16+».
В частности, четыре эпизода были отнесены экспертом к «информации, запрещенной для распространения среди детей» (категория «18+»). Всего же были исследованы 8 отрывков, половину из них признали соответствующими категории «16+».
Как сообщает ТАСС, заключение было составлено ООО «Юридическая группа Юрьева», официально аккредитованном для проведения экспертиз на предмет соответствия информационной продукции требованиям российского законодательства. В исследовании принимал участие педагог-психолог высшей квалификационной категории.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. Одним из главных критиков фильма стала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не раз призывала запретить ленту. Сегодня она вновь призвала отказаться от просмотра «Матильды», сравнив фильм с наркотиками и «группами смерти», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Генпрокуратуре сообщили, что изучили более 40 жалоб Поклонской и не нашли никаких нарушений при создании фильма «Матильда». Общероссийская премьера фильма намечена на 26 октября.
Как сообщает ТАСС, заключение было составлено ООО «Юридическая группа Юрьева», официально аккредитованном для проведения экспертиз на предмет соответствия информационной продукции требованиям российского законодательства. В исследовании принимал участие педагог-психолог высшей квалификационной категории.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. Одним из главных критиков фильма стала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не раз призывала запретить ленту. Сегодня она вновь призвала отказаться от просмотра «Матильды», сравнив фильм с наркотиками и «группами смерти», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Генпрокуратуре сообщили, что изучили более 40 жалоб Поклонской и не нашли никаких нарушений при создании фильма «Матильда». Общероссийская премьера фильма намечена на 26 октября.
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