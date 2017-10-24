Зритель с иконой, 30 сребренников и молитвы: как проходит премьера «Матильды» в Москве

Протестующие против «Матильды» активисты движения «Сорок сороков» принесли на премьеру картины в кинотеатре «Октябрь» в Москве 30 сребреников ручной работы, которые они планируют раскидать на красной дорожке.
Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин продемонстрировал журналистам полиэтиленовый пакет с 30 сребрениками ручной работы. На монетах изображен человек, похожий на актера Ларса Айдингера, который исполнил главную роль в «Матильде».
Другие активисты движения заявили, что во время премьеры будут усиленно «молиться за государя», сообщает РИА Новости.
Андрей Кормухин, координатор движения «Сорок сороков»: «Продажная элита за 30 сребреников продала государя. Мы боимся, что сейчас эта же продажная элита сделает это с нашим президентом. Мы пришли сюда заявить свою позицию и помолиться перед кинотеатром „Октябрь“».
Рядом с московским кинотеатром и в самом здании сейчас усилены меры безопасности: журналистов на входе досматривают, территорию патрулирует полиция. За несколько часов правоохранители задержали за нарушение общественного порядка трех человек, в их числе проводившая одиночный пикет девушка с плакатом «Руки прочь от русского царя». Приглашенные на показ зрители сообщают о бродящем среди гостей мужчине с иконой и четками. От каких-либо комментариев он отказывается.
Общероссийская премьера скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» намечена на 26 октября.
Другие активисты движения заявили, что во время премьеры будут усиленно «молиться за государя», сообщает РИА Новости.
Андрей Кормухин, координатор движения «Сорок сороков»: «Продажная элита за 30 сребреников продала государя. Мы боимся, что сейчас эта же продажная элита сделает это с нашим президентом. Мы пришли сюда заявить свою позицию и помолиться перед кинотеатром „Октябрь“».
Рядом с московским кинотеатром и в самом здании сейчас усилены меры безопасности: журналистов на входе досматривают, территорию патрулирует полиция. За несколько часов правоохранители задержали за нарушение общественного порядка трех человек, в их числе проводившая одиночный пикет девушка с плакатом «Руки прочь от русского царя». Приглашенные на показ зрители сообщают о бродящем среди гостей мужчине с иконой и четками. От каких-либо комментариев он отказывается.
Общероссийская премьера скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» намечена на 26 октября.
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