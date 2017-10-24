Украина просит Россию об экстрадиции подозреваемого в убийстве Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины просит Россию об экстрадиции Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства
экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Адвокат Тюрина Сергей Беляк подтвердил, что ГПУ действительно направила запрос об экстрадиции Тюрина и назвал это попыткой «избавиться от дела», передает ТАСС.
Сергей Беляк, адвокат: «Прокуратура Украины, чьи усилия, на мой взгляд, напрасны, просит об экстрадиции моего подзащитного Тюрина из России. Это является попыткой украинских правоохранительных органов избавиться от этого дела».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Тюрин, в свою очередь, отверг все обвинения украинского прокурора. В письме в редакцию НТВ экс-супруг Марии Максаковой заявил, что не причастен к тому, в чем его публично обвиняют на Украине. При этом Тюрин добавил, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей».
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков убит в Киеве 23 марта этого года. Киллер подошел к нему на улице и несколько раз выстрелил из пистолета. В результате перестрелки с охраной убийца тоже был ранен и вскоре скончался в больнице.
Сергей Беляк, адвокат: «Прокуратура Украины, чьи усилия, на мой взгляд, напрасны, просит об экстрадиции моего подзащитного Тюрина из России. Это является попыткой украинских правоохранительных органов избавиться от этого дела».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Тюрин, в свою очередь, отверг все обвинения украинского прокурора. В письме в редакцию НТВ экс-супруг Марии Максаковой заявил, что не причастен к тому, в чем его публично обвиняют на Украине. При этом Тюрин добавил, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей».
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков убит в Киеве 23 марта этого года. Киллер подошел к нему на улице и несколько раз выстрелил из пистолета. В результате перестрелки с охраной убийца тоже был ранен и вскоре скончался в больнице.
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