Предвыборный штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко

Решившая баллотироваться в кандидаты в президенты Ксения Собчак рассказала на
пресс-конференции, кто войдет в ее предвыборный штаб. Руководителем штаба станет медиаменеджер Игорь Малашенко.
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Ксения Собчак: «Я готова представить вам начальника своего штаба — Игорь Малашенко, один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ».
Также телеведущая пригласила в свой штаб экономистов Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана, а также юриста Елену Лукьянову. При этом Собчак отметила, что журналист Антон Красовский уже согласился на модерацию дискуссий по проблемам ВИЧ.
Кроме того, Собчак объявила, что в рамках предвыборной кампании намерена выступить во всех городах-миллионниках и посетить разные регионы страны, а также сообщила, что ее предвыборные штабы откроются во всех крупных городах России, передает «Интерфакс».
Ксения Собчак: «Выборы — это дорого. Они требуют, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но во всех крупных городах России у нас будут штабы».
Отметим, что на заявление Собчак уже отреагировала супруга Малашенко светский обозреватель Божена Рынска. Она заявила, что ранее приняла за шутку такое решение своего мужа, подчеркнув, что не хочет с ним расходиться, но теперь «должна все осмыслить». При этом несколько дней назад Рынска назвала решившую баллотироваться Собчак «подлой гадиной».
Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года. Это решение телеведущей мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. Социологи же выяснили, что имя Ксении Собчак знакомо почти всем россиянам, однако отношение к ней скорее отрицательное.
Также телеведущая пригласила в свой штаб экономистов Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана, а также юриста Елену Лукьянову. При этом Собчак отметила, что журналист Антон Красовский уже согласился на модерацию дискуссий по проблемам ВИЧ.
Кроме того, Собчак объявила, что в рамках предвыборной кампании намерена выступить во всех городах-миллионниках и посетить разные регионы страны, а также сообщила, что ее предвыборные штабы откроются во всех крупных городах России, передает «Интерфакс».
Ксения Собчак: «Выборы — это дорого. Они требуют, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но во всех крупных городах России у нас будут штабы».
Отметим, что на заявление Собчак уже отреагировала супруга Малашенко светский обозреватель Божена Рынска. Она заявила, что ранее приняла за шутку такое решение своего мужа, подчеркнув, что не хочет с ним расходиться, но теперь «должна все осмыслить». При этом несколько дней назад Рынска назвала решившую баллотироваться Собчак «подлой гадиной».
Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года. Это решение телеведущей мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. Социологи же выяснили, что имя Ксении Собчак знакомо почти всем россиянам, однако отношение к ней скорее отрицательное.
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