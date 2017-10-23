«Лаборатория Касперского» раскроет исходный код своих программ независимым экспертам

«Лаборатория Касперского» объявила о намерении раскрыть исходный код своих программ, чтобы подтвердить прозрачность своей деятельности.
«Лаборатория Касперского» намерена предоставить исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам. Это решение стало частью глобальной инициативы компании по информационной открытости, сообщает ТАСС.
С помощью этих действий «Лаборатория Касперского» намерена подтвердить прозрачность своих намерений во всех странах и доказать, что цель деятельности компании — защита от киберугроз.
Из сообщения «Лаборатории Касперского»: «Таким образом компания намерена подтвердить прозрачность своей деятельности, которая прежде всего направлена на защиту пользователей от любых киберугроз, независимо от их происхождения или цели».
Компания планирует предоставить экспертам исходный код программ, данные об обновлениях и правилах распознавания киберугроз, а также разработать дополнительные механизмы контроля обработки данных. Начать исследования планируется не позднее I квартала 2018 года. Планируется также создать специальные «центры прозрачности», которые будут отвечать за взаимодействие компании с клиентами, в числе которых и госструктуры.
Напомним, в сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США.
Глава компании Евгений Касперский отвергает все обвинения в кибершпионаже, называя их «охотой на ведьм». Он согласился выступить в конгрессе США для защиты своей позиции.
С помощью этих действий «Лаборатория Касперского» намерена подтвердить прозрачность своих намерений во всех странах и доказать, что цель деятельности компании — защита от киберугроз.
Из сообщения «Лаборатории Касперского»: «Таким образом компания намерена подтвердить прозрачность своей деятельности, которая прежде всего направлена на защиту пользователей от любых киберугроз, независимо от их происхождения или цели».
Компания планирует предоставить экспертам исходный код программ, данные об обновлениях и правилах распознавания киберугроз, а также разработать дополнительные механизмы контроля обработки данных. Начать исследования планируется не позднее I квартала 2018 года. Планируется также создать специальные «центры прозрачности», которые будут отвечать за взаимодействие компании с клиентами, в числе которых и госструктуры.
Напомним, в сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США.
Глава компании Евгений Касперский отвергает все обвинения в кибершпионаже, называя их «охотой на ведьм». Он согласился выступить в конгрессе США для защиты своей позиции.
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