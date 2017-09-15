Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:54
    Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России». Касперский, компьютерная безопасность, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКасперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

    Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

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    Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

    Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

    Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

      Глава российской компании «Лаборатория Касперского» в интервью BBC отверг обвинения в связях с российскими властями.

      Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям и связанным с ними фирмам в трехмесячный срок прекратить использование программ «Лаборатории Касперского». Предписание объяснили тем, что эти продукты якобы могут нанести ущерб национальной безопасности США.

      Евгений Касперский: «Для американцев очень просто указать обвиняющим пальцем на Россию. Печально видеть, что за этим кто-то стоит и разворачивает агрессивную пиар- и правительственную кампанию против моей компании. В новостях передаются утки о том, что у нас очень крепкие и дурные связи с правительством РФ, и это неправда».

      Касперский согласился выступить в конгрессе США на заседании по кибербезопасности, которое намечено на 27 сентября. В связи с этим он надеется на получение американской визы в ускоренном порядке.

      Ранее в Кремле решение американских властей в отношении компании Касперского назвали недобросовестной конкуренцией.

      Рынок США составляет четверть всего бизнеса «Лаборатории Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов.

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