Касперский отверг обвинения в «дурных связях с правительством России»

Глава российской компании «Лаборатория Касперского» в интервью BBC отверг обвинения в связях с российскими властями.
Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям и связанным с ними фирмам в трехмесячный срок прекратить использование программ «Лаборатории Касперского». Предписание объяснили тем, что эти продукты якобы могут нанести ущерб национальной безопасности США.
Евгений Касперский: «Для американцев очень просто указать обвиняющим пальцем на Россию. Печально видеть, что за этим кто-то стоит и разворачивает агрессивную пиар- и правительственную кампанию против моей компании. В новостях передаются утки о том, что у нас очень крепкие и дурные связи с правительством РФ, и это неправда».
Касперский согласился выступить в конгрессе США на заседании по кибербезопасности, которое намечено на 27 сентября. В связи с этим он надеется на получение американской визы в ускоренном порядке.
Ранее в Кремле решение американских властей в отношении компании Касперского назвали недобросовестной конкуренцией.
Рынок США составляет четверть всего бизнеса «Лаборатории Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов.
Евгений Касперский: «Для американцев очень просто указать обвиняющим пальцем на Россию. Печально видеть, что за этим кто-то стоит и разворачивает агрессивную пиар- и правительственную кампанию против моей компании. В новостях передаются утки о том, что у нас очень крепкие и дурные связи с правительством РФ, и это неправда».
Касперский согласился выступить в конгрессе США на заседании по кибербезопасности, которое намечено на 27 сентября. В связи с этим он надеется на получение американской визы в ускоренном порядке.
Ранее в Кремле решение американских властей в отношении компании Касперского назвали недобросовестной конкуренцией.
Рынок США составляет четверть всего бизнеса «Лаборатории Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов.
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