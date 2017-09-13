Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

    2 комментария

    Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

    Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

    Власти США запретили государственным структурам использовать продукцию «Лаборатории Касперского».

    Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского». Перейти на технологии других производителей госструктуры будут должны в течение трех месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Сообщается, что министерство приняло такое решение из соображений безопасности.

    смотретьВласти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    Власти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» была исключена из списка компаний, предоставляющих услуги в США по государственным контрактам. В Кремле назвали это решение политизированным.

    В Сенате США призывали не использовать информационные продукты российской компании в армейских структурах. Сенаторы подозревают, что компания связана с российской разведкой. ФБР допросило нескольких сотрудников «Лаборатории» и обыскало их квартиры в США.

    Глава компании Евгений Касперский отверг все обвинения в хакерской деятельности, заявив, что компания занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.

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