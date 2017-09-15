Касперский согласился выступить в Конгрессе США

Глава «Лаборатории Касперского» согласился дать показания в Конгрессе США на фоне запрета на использование продукции компании в американских госучреждениях.
Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского»: «Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов».
Заявление Касперского цитирует РИА Новости. Касперский также опубликовал снимок «приглашения» из Конгресса в Twitter.
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из соображений госбезопасности. В «Лаборатории Касперского» ответили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. А комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США вызвал главу компании Евгения Касперского для дачи показаний.
Заявление Касперского цитирует РИА Новости. Касперский также опубликовал снимок «приглашения» из Конгресса в Twitter.
Принял долгожданное приглашение выступить перед Конгрессом США. Надеюсь на объективное и профессиональное обсуждение темы. pic.twitter.com/xaTyPohg3M— Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) 14 сентября 2017 г.
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из соображений госбезопасности. В «Лаборатории Касперского» ответили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. А комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США вызвал главу компании Евгения Касперского для дачи показаний.
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