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  • 15.09, 01:12

    Касперский согласился выступить в Конгрессе США

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Касперский согласился выступить в Конгрессе США

    Касперский согласился выступить в Конгрессе США

    Касперский согласился выступить в Конгрессе США
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Глава «Лаборатории Касперского» согласился дать показания в Конгрессе США на фоне запрета на использование продукции компании в американских госучреждениях.

    Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского»: «Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов».

    Заявление Касперского цитирует РИА Новости. Касперский также опубликовал снимок «приглашения» из Конгресса в Twitter.



    смотретьВице-президент «Лаборатории Касперского» назвал компанию жертвой конфликтов внутри США
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    Министерство внутренней безопасности США ранее запретило госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из соображений госбезопасности. В «Лаборатории Касперского» ответили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. А комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США вызвал главу компании Евгения Касперского для дачи показаний.

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