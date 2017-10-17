«Паранойя и охота на ведьм»: Касперский отверг обвинения в кибершпионаже в США

Глава «Лаборатории Касперского» назвал «паранойей, костром инквизиции и охотой на ведьм» обвинения иностранных СМИ в кибершпионаже на территории США.
Евгений Касперский: «Я лично отвечаю за то, что в продуктах и апдейтах компании не содержится никакого шпионского/зловредного/недекларируемого функционала. И я лично заявляю, что все обвинения компании в шпионаже за американскими пользователями являются бездоказательной паранойей (в лучшем случае)».
При этом Касперский подчеркнул, что, несмотря на всю серьезность предъявленных компании обвинений, «никаких фактов, улик, доказательств» с американской стороны предъявлено не было.
Евгений Касперский: «Если в них (продуктах компании. — Ред.) есть хоть какой-либо недекларируемый (шпионский) функционал, нарушающий конфиденциальность информации наших пользователей — сообщите название продукта, название модуля, адрес подозреваемого кода или же номер апдейта и идентификатор записи. Только такая техническая информация принимается к рассмотрению. Отнесемся к ней мы максимально серьезно, вплоть до внутреннего расследования. Если же такой информации нет — это означает заведомое вранье, либо же трансляцию чьего-то еще вранья и фальсификаций».
В сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомства заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США.
Евгений Касперский все обвинения отверг и согласился выступить в Конгрессе США для защиты своей позиции. Изначально предполагалось, что слушания состоятся 27 сентября.
При этом Касперский подчеркнул, что, несмотря на всю серьезность предъявленных компании обвинений, «никаких фактов, улик, доказательств» с американской стороны предъявлено не было.
Евгений Касперский: «Если в них (продуктах компании. — Ред.) есть хоть какой-либо недекларируемый (шпионский) функционал, нарушающий конфиденциальность информации наших пользователей — сообщите название продукта, название модуля, адрес подозреваемого кода или же номер апдейта и идентификатор записи. Только такая техническая информация принимается к рассмотрению. Отнесемся к ней мы максимально серьезно, вплоть до внутреннего расследования. Если же такой информации нет — это означает заведомое вранье, либо же трансляцию чьего-то еще вранья и фальсификаций».
В сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомства заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США.
Евгений Касперский все обвинения отверг и согласился выступить в Конгрессе США для защиты своей позиции. Изначально предполагалось, что слушания состоятся 27 сентября.
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