Ксения Собчак: я против революции. Эксклюзив НТВ

На этой неделе вздрогнул не только Интернет, но и политические тяжеловесы — Зюганов и Жириновский. Заявление Собчак о выдвижении на выборы для
кого-то стало политической новостью, а для кого-то — культурным шоком, особенно для тех, кто на выборы не собирался.
Эти откровения съемочная группа НТВ записала до того, как Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах. Тогда мы еще ничего не знали, а она, возможно, уже догадывалась.
Кажется, совсем недавно в прессе и социальных сетях появлялись сообщения о том, что любить родину Ксения Анатольевна предпочитает на расстоянии. Назывались даже конкретные места, куда она собиралась переехать: Италия, Лондон, Израиль. Но она пока говорит о любви к родине.
Ксения Собчак: «Я правда в этом смысле большой патриот своей страны, люблю ее культуру, люблю людей, те традиции, культурный код, который нас объединяет».
Бежать или нет, Собчак и ее муж Максим Виторган решали на семейном совете. Казалось, это актер Виторган — как за каменной женой. Но в трудный момент Максим оказался тем самым единственным мужчиной, с которым Ксения смогла почувствовать себя слабой женщиной.
Ксения Собчак: «Мы оба хотим жить в России. Мы здесь работаем, родились, выросли. Я могу уверенно сказать, что могу много сделать хорошего в этой стране в разных областях. У меня огромное количество рабочих мест, которое я даю людям, я делаю массу интересных проектов. Почему я должна из-за кого-то уезжать?»
От тезисов о том, «как надо родину любить», Ксения перешла на свою личную жизнь.
Ксения Собчак: «Безусловно, меня многому научили мой муж, моя мама, может быть, друзья, которые оставили меня в сложный момент и научили рассчитывать только на себя».
Когда она заявила об участии в президентской гонке, эти самые друзья, по крайней мере, многие из них, сочли это предательством и даже личным оскорблением. Всем тем, для кого она в одночасье стала врагом, Собчак есть что ответить.
Ксения Собчак: «В моей жизни, слава богу, часто встречались люди, которых я могу назвать учителями. Причем учитель — это же необязательно тот человек, который впрямую тебя чему-то научил или что-то тебе дал. Учителем может быть и человек, который с тобой плохо поступил и предал».
Успешная и уверенная в себе Ксения Собчак стала, похоже, одной из «скреп», объединивших Россию. Люди неистово «обожают» ее чуть ли не до боли в зубах еще со времен «Дома-2». Свою отчаянную светскую жизнь она сама усердно превращала в политическую. А получались те же лица, только в профиль.
Ксения Собчак: «Это законы жанра, в рамках которого мы вынуждены существовать. Одна информационная площадка перекрывает меньшую, и меньшую уже никто не замечает».
Собчак говорила, что скандальный имидж, как бикини, — показывает многое, но скрывает главное.
Ксения Собчак: «Я всегда говорила, что против революции. Взрыв этот сметет абсолютно всех — и меня в первую очередь, и моих друзей-либералов, и государственников, он сметет всех, он не выгоден никому».
Для одних оппозиционерка, для других — «блондинка в шоколаде». На семейном фронте — без перемен, а политические баталии — ее новый «Дом-2».
Еще до того, как начать президентскую гонку в России, Ксения Анатольевна смело переходила на личности. О бывшем президенте Грузии и бывшем губернаторе Одессы, который сейчас раздувает третий Майдан, Ксения Анатольевна скептически говорила: «Больше надувает щеки». А вот женщина с косой, по ее мнению, — это темная лошадка.
Ксения Собчак: «Пока там не очень сильно радужные перспективы. Но Тимошенко уже не раз доказывала, что она может восстать из пепла».
Теперь эти ее рассуждения можно рассматривать как программные заявления по внешней политике кандидата в кандидаты президента России. В Америке — Хиллари Клинтон, на Украине — Юлия Тимошенко, в России — Ксения Собчак?
Начинается новый акт ее жизни. Теперь надо сколотить команду, собрать подписи и сформулировать предвыборные обещания. Этот сценарий она пишет на наших глазах. А жанр может быть любой, кроме скучного.
Полная версия откровенного интервью Ксении Собчак — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Кажется, совсем недавно в прессе и социальных сетях появлялись сообщения о том, что любить родину Ксения Анатольевна предпочитает на расстоянии. Назывались даже конкретные места, куда она собиралась переехать: Италия, Лондон, Израиль. Но она пока говорит о любви к родине.
Ксения Собчак: «Я правда в этом смысле большой патриот своей страны, люблю ее культуру, люблю людей, те традиции, культурный код, который нас объединяет».
Бежать или нет, Собчак и ее муж Максим Виторган решали на семейном совете. Казалось, это актер Виторган — как за каменной женой. Но в трудный момент Максим оказался тем самым единственным мужчиной, с которым Ксения смогла почувствовать себя слабой женщиной.
Ксения Собчак: «Мы оба хотим жить в России. Мы здесь работаем, родились, выросли. Я могу уверенно сказать, что могу много сделать хорошего в этой стране в разных областях. У меня огромное количество рабочих мест, которое я даю людям, я делаю массу интересных проектов. Почему я должна из-за кого-то уезжать?»
От тезисов о том, «как надо родину любить», Ксения перешла на свою личную жизнь.
Ксения Собчак: «Безусловно, меня многому научили мой муж, моя мама, может быть, друзья, которые оставили меня в сложный момент и научили рассчитывать только на себя».
Когда она заявила об участии в президентской гонке, эти самые друзья, по крайней мере, многие из них, сочли это предательством и даже личным оскорблением. Всем тем, для кого она в одночасье стала врагом, Собчак есть что ответить.
Ксения Собчак: «В моей жизни, слава богу, часто встречались люди, которых я могу назвать учителями. Причем учитель — это же необязательно тот человек, который впрямую тебя чему-то научил или что-то тебе дал. Учителем может быть и человек, который с тобой плохо поступил и предал».
Успешная и уверенная в себе Ксения Собчак стала, похоже, одной из «скреп», объединивших Россию. Люди неистово «обожают» ее чуть ли не до боли в зубах еще со времен «Дома-2». Свою отчаянную светскую жизнь она сама усердно превращала в политическую. А получались те же лица, только в профиль.
Ксения Собчак: «Это законы жанра, в рамках которого мы вынуждены существовать. Одна информационная площадка перекрывает меньшую, и меньшую уже никто не замечает».
Собчак говорила, что скандальный имидж, как бикини, — показывает многое, но скрывает главное.
Ксения Собчак: «Я всегда говорила, что против революции. Взрыв этот сметет абсолютно всех — и меня в первую очередь, и моих друзей-либералов, и государственников, он сметет всех, он не выгоден никому».
Для одних оппозиционерка, для других — «блондинка в шоколаде». На семейном фронте — без перемен, а политические баталии — ее новый «Дом-2».
Еще до того, как начать президентскую гонку в России, Ксения Анатольевна смело переходила на личности. О бывшем президенте Грузии и бывшем губернаторе Одессы, который сейчас раздувает третий Майдан, Ксения Анатольевна скептически говорила: «Больше надувает щеки». А вот женщина с косой, по ее мнению, — это темная лошадка.
Ксения Собчак: «Пока там не очень сильно радужные перспективы. Но Тимошенко уже не раз доказывала, что она может восстать из пепла».
Теперь эти ее рассуждения можно рассматривать как программные заявления по внешней политике кандидата в кандидаты президента России. В Америке — Хиллари Клинтон, на Украине — Юлия Тимошенко, в России — Ксения Собчак?
Начинается новый акт ее жизни. Теперь надо сколотить команду, собрать подписи и сформулировать предвыборные обещания. Этот сценарий она пишет на наших глазах. А жанр может быть любой, кроме скучного.
Полная версия откровенного интервью Ксении Собчак — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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