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    Ксения Собчак: я против революции. Эксклюзив НТВ

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    Ксения Собчак: я против революции. Эксклюзив НТВ

    Ксения Собчак: я против революции. Эксклюзив НТВ

    Ксения Собчак: я против революции. Эксклюзив НТВ

      На этой неделе вздрогнул не только Интернет, но и политические тяжеловесы — Зюганов и Жириновский. Заявление Собчак о выдвижении на выборы для кого-то стало политической новостью, а для кого-то — культурным шоком, особенно для тех, кто на выборы не собирался.

      Эти откровения съемочная группа НТВ записала до того, как Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах. Тогда мы еще ничего не знали, а она, возможно, уже догадывалась.

      Кажется, совсем недавно в прессе и социальных сетях появлялись сообщения о том, что любить родину Ксения Анатольевна предпочитает на расстоянии. Назывались даже конкретные места, куда она собиралась переехать: Италия, Лондон, Израиль. Но она пока говорит о любви к родине.

      Ксения Собчак: «Я правда в этом смысле большой патриот своей страны, люблю ее культуру, люблю людей, те традиции, культурный код, который нас объединяет».

      Бежать или нет, Собчак и ее муж Максим Виторган решали на семейном совете. Казалось, это актер Виторган — как за каменной женой. Но в трудный момент Максим оказался тем самым единственным мужчиной, с которым Ксения смогла почувствовать себя слабой женщиной.

      Ксения Собчак: «Мы оба хотим жить в России. Мы здесь работаем, родились, выросли. Я могу уверенно сказать, что могу много сделать хорошего в этой стране в разных областях. У меня огромное количество рабочих мест, которое я даю людям, я делаю массу интересных проектов. Почему я должна из-за кого-то уезжать?»

      От тезисов о том, «как надо родину любить», Ксения перешла на свою личную жизнь.

      Ксения Собчак: «Безусловно, меня многому научили мой муж, моя мама, может быть, друзья, которые оставили меня в сложный момент и научили рассчитывать только на себя».

      Когда она заявила об участии в президентской гонке, эти самые друзья, по крайней мере, многие из них, сочли это предательством и даже личным оскорблением. Всем тем, для кого она в одночасье стала врагом, Собчак есть что ответить.

      Ксения Собчак: «В моей жизни, слава богу, часто встречались люди, которых я могу назвать учителями. Причем учитель — это же необязательно тот человек, который впрямую тебя чему-то научил или что-то тебе дал. Учителем может быть и человек, который с тобой плохо поступил и предал».

      Успешная и уверенная в себе Ксения Собчак стала, похоже, одной из «скреп», объединивших Россию. Люди неистово «обожают» ее чуть ли не до боли в зубах еще со времен «Дома-2». Свою отчаянную светскую жизнь она сама усердно превращала в политическую. А получались те же лица, только в профиль.

      Ксения Собчак: «Это законы жанра, в рамках которого мы вынуждены существовать. Одна информационная площадка перекрывает меньшую, и меньшую уже никто не замечает».

      Собчак говорила, что скандальный имидж, как бикини, — показывает многое, но скрывает главное.

      Ксения Собчак: «Я всегда говорила, что против революции. Взрыв этот сметет абсолютно всех — и меня в первую очередь, и моих друзей-либералов, и государственников, он сметет всех, он не выгоден никому».

      Для одних оппозиционерка, для других — «блондинка в шоколаде». На семейном фронте — без перемен, а политические баталии — ее новый «Дом-2».

      Еще до того, как начать президентскую гонку в России, Ксения Анатольевна смело переходила на личности. О бывшем президенте Грузии и бывшем губернаторе Одессы, который сейчас раздувает третий Майдан, Ксения Анатольевна скептически говорила: «Больше надувает щеки». А вот женщина с косой, по ее мнению, — это темная лошадка.

      Ксения Собчак: «Пока там не очень сильно радужные перспективы. Но Тимошенко уже не раз доказывала, что она может восстать из пепла».

      смотретьСобчак объявила об участии в президентских выборах
      Собчак объявила об участии в президентских выборах
      Теперь эти ее рассуждения можно рассматривать как программные заявления по внешней политике кандидата в кандидаты президента России. В Америке — Хиллари Клинтон, на Украине — Юлия Тимошенко, в России — Ксения Собчак?

      смотретьПолитологи оценили шансы Собчак на выборах президента
      Политологи оценили шансы Собчак на выборах президента
      Начинается новый акт ее жизни. Теперь надо сколотить команду, собрать подписи и сформулировать предвыборные обещания. Этот сценарий она пишет на наших глазах. А жанр может быть любой, кроме скучного.

      Полная версия откровенного интервью Ксении Собчак — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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