Собчак: я не заслужила права запускать политическую программу

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о своем намерении участвовать в качестве кандидата в выборах президента в 2018 году, призналась, что у нее нет политической программы.
Ксения Собчак, которая будет баллотироваться на высший государственный пост, в интервью газете The Guardian оценила свои шансы на победу. Она прямо заявила, что у нее нет политической программы и свои шансы она считает небольшими.
Ксения Собчак: «У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата».
Между тем издание отметило, что это весьма равнодушное высказывание для человека, участвующего в президентской кампании. Сама же Собчак высказала мнение, что ее кандидатура — это возможность выразить свою позицию для тех, кто недоволен нынешней политической ситуацией в стране.
Политолог Андрей Епифанцев согласился с Собчак в ее оценке шансов на победу. По его мнению, Ксенией движет не надежда занять президентское кресло, а совсем другие мотивы. Эксперт полагает, что она преследует исключительно личные корыстные цели, сообщает НСН.
Андрей Епифанцев: «Она идет не для того, чтобы победить, а чтобы сделать себе паблисити как в краткосрочном периоде, так и на перспективу. Теперь ценник всех этих корпоративов и свадеб, которые она ведет, поднимется до небес. Это же круто — свадьбу ведет кандидат в президенты Российской Федерации».
«Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ. В Сети размещают фотожабы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.
Ксения Собчак: «У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата».
Между тем издание отметило, что это весьма равнодушное высказывание для человека, участвующего в президентской кампании. Сама же Собчак высказала мнение, что ее кандидатура — это возможность выразить свою позицию для тех, кто недоволен нынешней политической ситуацией в стране.
Политолог Андрей Епифанцев согласился с Собчак в ее оценке шансов на победу. По его мнению, Ксенией движет не надежда занять президентское кресло, а совсем другие мотивы. Эксперт полагает, что она преследует исключительно личные корыстные цели, сообщает НСН.
Андрей Епифанцев: «Она идет не для того, чтобы победить, а чтобы сделать себе паблисити как в краткосрочном периоде, так и на перспективу. Теперь ценник всех этих корпоративов и свадеб, которые она ведет, поднимется до небес. Это же круто — свадьбу ведет кандидат в президенты Российской Федерации».
«Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ. В Сети размещают фотожабы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.
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