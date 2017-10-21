Политологи оценили шансы Собчак на выборах президента

После того как Ксения Собчак объявила о решении побороться за пост главы государства, одни оправляются от шока, другие иронизируют, а третьи всерьез гадают, есть ли шансы у Максима Виторгана занять пост «первого джентльмена» страны.
Кандидат в президенты Собчак на время затмила все новости — от политики до погоды. Но на форуме «Валдай» эту новость сначала не восприняли всерьез.
Пётр Дуткевич, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета: «Это была хорошая шутка, которую все приняли бурными аплодисментами».
Алексей Малашенко, политолог: «Кто до этого был знаком с ситуацией, даже не ухмыльнулся, а просто улыбнулся».
А вот политолог Александр Рар выразил готовность поспорить со своими коллегами.
Александр Рар, эксперт клуба «Валдай», политолог: «За нее могут проголосовать. Она не будет взрывать систему изнутри, как это делает Навальный».
Александру Рару кандидат в президенты России Ксения Собчак более чем просто симпатична.
Александр Рар: «Средний класс тоже готов поддержать политику стабильности, которую проводит Путин. Но они не хотят голосовать за Жириновского, за людей, которые представляют старые интересы. За Навального они тоже голосовать не будут. А тут человек внутри системы, молодой, дерзкий».
На просторах Интернета либеральная общественность говорила только о Собчак. На повестке дня вопрос, кто же все-таки возглавит ее штаб, говорят о сумме ее предстоящей кампании и предвыборной программе, с которой все не так просто.
В четверг все вернулось на круги своя, на первое место в рейтинге цитируемости вернулся президент. Речь Владимира Путина на форуме «Валдай» сравнили с мюнхенской. В ней — о возможности ядерного разоружения, о России в глобальном мире, об окончательно испорченных отношениях с Западом.
Дослушав Путина до конца, эксперты клуба сошлись во мнении: «Валдайская речь — чем не предвыборная программа на следующий срок?».
Пётр Дуткевич: «Я уверен, что он станет новым президентом».
Когда Путина аккуратно спросили о предстоящих выборах, президент впервые за три часа общения попытался свернуть пленарную сессию. А потом, как всегда виртуозно, ушел от ответа и рассказал анекдот «с бородой».
Но зачем выдвижение в президенты нужно самой Собчак? У нее есть если не все, то почти все. Ее «кандидатский» минимум — квартира в центре Москвы в 250 квадратных метров и почти в такую же стоимость (200 миллионов рублей). А еще — как минимум 1,5 млн евро в конвертах, которые нашли у нее при обыске в 2007-м. Притом статус «первого мужа президента», скорее всего, будет тяготить Максима Виторгана.
Может, все это не всерьез и она совсем и не собирается побеждать? Может, просто решила, как теперь модно говорить, хайпануть? Ведь приставка «кандидат в президенты Российской Федерации» — товар куда более ликвидный, чем просто блондинка, пусть и в шоколаде.
Подробности — в видеоматериале.
Пётр Дуткевич, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета: «Это была хорошая шутка, которую все приняли бурными аплодисментами».
Алексей Малашенко, политолог: «Кто до этого был знаком с ситуацией, даже не ухмыльнулся, а просто улыбнулся».
А вот политолог Александр Рар выразил готовность поспорить со своими коллегами.
Александр Рар, эксперт клуба «Валдай», политолог: «За нее могут проголосовать. Она не будет взрывать систему изнутри, как это делает Навальный».
Александру Рару кандидат в президенты России Ксения Собчак более чем просто симпатична.
Александр Рар: «Средний класс тоже готов поддержать политику стабильности, которую проводит Путин. Но они не хотят голосовать за Жириновского, за людей, которые представляют старые интересы. За Навального они тоже голосовать не будут. А тут человек внутри системы, молодой, дерзкий».
На просторах Интернета либеральная общественность говорила только о Собчак. На повестке дня вопрос, кто же все-таки возглавит ее штаб, говорят о сумме ее предстоящей кампании и предвыборной программе, с которой все не так просто.
В четверг все вернулось на круги своя, на первое место в рейтинге цитируемости вернулся президент. Речь Владимира Путина на форуме «Валдай» сравнили с мюнхенской. В ней — о возможности ядерного разоружения, о России в глобальном мире, об окончательно испорченных отношениях с Западом.
Дослушав Путина до конца, эксперты клуба сошлись во мнении: «Валдайская речь — чем не предвыборная программа на следующий срок?».
Пётр Дуткевич: «Я уверен, что он станет новым президентом».
Когда Путина аккуратно спросили о предстоящих выборах, президент впервые за три часа общения попытался свернуть пленарную сессию. А потом, как всегда виртуозно, ушел от ответа и рассказал анекдот «с бородой».
Но зачем выдвижение в президенты нужно самой Собчак? У нее есть если не все, то почти все. Ее «кандидатский» минимум — квартира в центре Москвы в 250 квадратных метров и почти в такую же стоимость (200 миллионов рублей). А еще — как минимум 1,5 млн евро в конвертах, которые нашли у нее при обыске в 2007-м. Притом статус «первого мужа президента», скорее всего, будет тяготить Максима Виторгана.
Может, все это не всерьез и она совсем и не собирается побеждать? Может, просто решила, как теперь модно говорить, хайпануть? Ведь приставка «кандидат в президенты Российской Федерации» — товар куда более ликвидный, чем просто блондинка, пусть и в шоколаде.
Подробности — в видеоматериале.
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