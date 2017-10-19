Путин на «Валдае» рассказал о позитивных уроках, вынесенных из мировых конфликтов

Заявления президента по ключевым геополитическим вопросам прозвучали на площадке дискуссионного клуба «Валдай». В этом году здесь обсуждают, возможно ли вынести из конфликтов какие-то позитивные уроки для всего миропорядка.

На сцене в этот раз вместе с Путиным занимают места бывший президент Афганистана Хамид Карзай и самый богатый китаец в мире, владелец мирового посылторга «Алибаба» Джек Ма. Валдайский клуб представляет его руководитель Андрей Быстрицкий. Ведущий, известный политолог Федор Лукьянов, говоря о форуме, подчеркнул, что политологи склонны к пессимизму, чего политики себе позволить не могут.



Путин пообещал побольше оптимизма, но в его дальнейших словах такового было не так много. Мир вступил в эпоху перемен, реагировать надо быстро, интересы государств не совпадают, а противоречия приводят к жестким проблемам. Путин обвинил Запад в нежелании наносить удар по терроризму на Ближнем Востоке и указал на позитивный российский опыт в Сирии: набравшись терпения, Россия работает со всеми участниками этого процесса. Осудив ядерные приготовления Северной Кореи и заверив, что Россия намерена соблюдать все решения ООН, Путин призвал к дипломатическому решению конфликта.



Особое внимание президент уделил новому развитию ситуации в Испании, вокруг Каталонии. Также президент указал на грубое вмешательство США в экономическую сферу и осудил недавний санкционный пакет, который служит интересам американского бизнеса в Европе. В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других, уверен президент.



Не прошел президент и мимо темы 100-летия Октябрьской революции и с сожалением подчеркнул разочарование событиями на рубеже 80–90-х годов, когда был шанс открыть новую страницу в истории. Но Запад уверовал в свою правоту и начал вмешиваться в дела суверенных государств. Глава государства перешел к отношениям с Соединенными Штатами и довольно много времени посвятил рассказу о том, как развивались события, начиная с 90-х годов, когда были заключены соглашения по контролю за ядерными материалами, в том числе по урану.



Владимир Путин: «Американцы совершили 620 проверочных визитов, в том числе в святая святых ядерной отрасли, на все секретные объекты. Соглашение носило односторонний характер».



На самом мощном заводе на Урале был создан пост американских наблюдателей, куда американцы ходили, как на работу. Все это продолжалось десять лет. 500 тонн оружейного урана было вывезено из России, это эквивалент 20 тысяч ядерных боеголовок. Сами же США ограничились скромным сокращением ядерных боеприпасов в порядке доброй воли.



Подробнее о дискуссии в Сочи и высказываниях российского лидера — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.



