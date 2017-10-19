Путин ответил на вопрос об участии в выборах шуткой «с бородой»

Владимир Путин в ответ на просьбу подумать об участии в президентских выборах рассказал шутку про олигарха и его жену.
При этом, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, глава государства отметил, что не думает, что по нему будут долго скучать.
Владимир Путин, президент РФ: «Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: „Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить «Ладу»“. — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: „Я буду тебя очень любить. И очень скучать“. Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать».
Также модератор заседания Фёдор Лукьянов отметил, Валдайский клуб с трудом представляет себе, как работать без Путина. В ответ президент поинтересовался: «Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?»
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявил о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в выборах.
Владимир Путин, президент РФ: «Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: „Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить «Ладу»“. — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: „Я буду тебя очень любить. И очень скучать“. Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать».
Также модератор заседания Фёдор Лукьянов отметил, Валдайский клуб с трудом представляет себе, как работать без Путина. В ответ президент поинтересовался: «Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?»
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявил о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в выборах.
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