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    Полиция: напавший на жителей Мюнхена с ножом мужчина скрылся на велосипеде

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    Полиция: напавший на жителей Мюнхена с ножом мужчина скрылся на велосипеде

    Полиция: напавший на жителей Мюнхена с ножом мужчина скрылся на велосипеде

    Вооруженный мужчина набросился с ножом на людей в Мюнхене. Полиция ведет его поиски.

    Информация о случившемся разнится. По данным «Интерфакса», нападение произошло в метро Мюнхена. Мужчина набросился с ножом на пассажиров подземки.

    Между тем полиция баварской столицы в Twitter сообщает, что инцидент произошел в районе площади Розенхаймерплац, недалеко от исторического центра города. По данным правоохранителей, мужчина скрылся с места преступления на черном велосипеде. Стражи порядка распространили описание внешности злоумышленника. В поисках задействованы все силы полиции.

    В свою очередь пожарная служба уточнила число пострадавших: ранения получили пять человек. Их жизни вне опасности. Ранее поступала информация о четверых раненых.

    Накануне похожее нападение произошло в польском городе Сталёва-Воля, где вооруженный ножом мужчина устроил резню в ТЦ.

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