При нападении неизвестного с ножом в Мюнхене пострадали четыре человека

Полиция уточнила число пострадавших при нападении в районе Розенхаймерплац.
По данным правоохранителей, при нападении неизвестного с ножом пострадали четыре человека. Все они получили легкие ранения, передает РИА Новости.
Полиция: «Четыре человека получили легкие ранения».
В полиции баварской столицы заявили, что операция по поиску нападавшего началась в 8:30 утра (9:30 по Москве), она по-прежнему продолжается. Местных жителей просят избегать районов, где стражи порядка ведут поиски.
Ранее правоохранители распространили описание преступника. Мотивы его действий пока не известны.
Похожее нападение произошло накануне в Польше, где вооруженный ножом мужчина устроил резню в ТЦ.
Полиция: «Четыре человека получили легкие ранения».
В полиции баварской столицы заявили, что операция по поиску нападавшего началась в 8:30 утра (9:30 по Москве), она по-прежнему продолжается. Местных жителей просят избегать районов, где стражи порядка ведут поиски.
Ранее правоохранители распространили описание преступника. Мотивы его действий пока не известны.
Похожее нападение произошло накануне в Польше, где вооруженный ножом мужчина устроил резню в ТЦ.
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