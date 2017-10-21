Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос

    При нападении неизвестного с ножом в Мюнхене пострадали четыре человека

    комментировать
    • Фото: @_Johnny_Boy2017 / twitter.com
    При нападении неизвестного с ножом в Мюнхене пострадали четыре человека

    При нападении неизвестного с ножом в Мюнхене пострадали четыре человека

    При нападении неизвестного с ножом в Мюнхене пострадали четыре человека
  • Фото: @_Johnny_Boy2017 / twitter.com

    • Полиция уточнила число пострадавших при нападении в районе Розенхаймерплац.

    По данным правоохранителей, при нападении неизвестного с ножом пострадали четыре человека. Все они получили легкие ранения, передает РИА Новости.

    Полиция: «Четыре человека получили легкие ранения».

    В полиции баварской столицы заявили, что операция по поиску нападавшего началась в 8:30 утра (9:30 по Москве), она по-прежнему продолжается. Местных жителей просят избегать районов, где стражи порядка ведут поиски.

    Ранее правоохранители распространили описание преступника. Мотивы его действий пока не известны.

    Похожее нападение произошло накануне в Польше, где вооруженный ножом мужчина устроил резню в ТЦ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru