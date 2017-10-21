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Квартирный вопрос

    В Мюнхене неизвестный с ножом ранил несколько человек

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    В Мюнхене неизвестный с ножом ранил несколько человек

    В Мюнхене неизвестный с ножом ранил несколько человек

    В немецком Мюнхене произошло нападение. Сообщается о нескольких раненых.

    Полиция баварской столицы сообщила в Twitter, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ранил несколько человек в районе Розенхаймерплац. Правоохранители заявили, что мотивы злоумышленника пока не установлены.



    В правоохранительных органах Мюнхена попросили жителей не покидать свои дома в связи с розыском нападавшего.



    В полиции заверили, что задействовали все имеющиеся силы в операции по поимке подозреваемого в нападении.



    По данным правоохранителей, нападавшему на вид около 40 лет. Он одет в серые брюки и зеленую тренировочную куртку. При себе у него рюкзак со спальным ковриком.



    смотретьПолиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом
    Полиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом
    Накануне, произошло похожее нападение в польском ТЦ. Мужчина с ножом убил одного человека и ранил восьмерых. По данным полиции, случившееся не связано с терроризмом. Подозреваемый проходил лечение у психиатра.

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