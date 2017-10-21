В Мюнхене неизвестный с ножом ранил несколько человек

В немецком Мюнхене произошло нападение. Сообщается о нескольких раненых.
Полиция баварской столицы сообщила в Twitter, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ранил несколько человек в районе Розенхаймерплац. Правоохранители заявили, что мотивы злоумышленника пока не установлены.
В правоохранительных органах Мюнхена попросили жителей не покидать свои дома в связи с розыском нападавшего.
В полиции заверили, что задействовали все имеющиеся силы в операции по поимке подозреваемого в нападении.
По данным правоохранителей, нападавшему на вид около 40 лет. Он одет в серые брюки и зеленую тренировочную куртку. При себе у него рюкзак со спальным ковриком.
Накануне, произошло похожее нападение в польском ТЦ. Мужчина с ножом убил одного человека и ранил восьмерых. По данным полиции, случившееся не связано с терроризмом. Подозреваемый проходил лечение у психиатра.
Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
В правоохранительных органах Мюнхена попросили жителей не покидать свои дома в связи с розыском нападавшего.
Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
В полиции заверили, что задействовали все имеющиеся силы в операции по поимке подозреваемого в нападении.
Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter. Hintergründe sind derzeit noch unklar #Rosenheimerplatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
По данным правоохранителей, нападавшему на вид около 40 лет. Он одет в серые брюки и зеленую тренировочную куртку. При себе у него рюкзак со спальным ковриком.
Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
Накануне, произошло похожее нападение в польском ТЦ. Мужчина с ножом убил одного человека и ранил восьмерых. По данным полиции, случившееся не связано с терроризмом. Подозреваемый проходил лечение у психиатра.
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