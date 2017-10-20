Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность

    Полиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом

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    • Фото: @TBMJ2_ /twitter.com_
    Полиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом

    Полиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом

    Полиция: нападение на посетителей ТЦ в Польше не связано с терроризмом
  • Фото: @TBMJ2_ /twitter.com_

    • Нападение на посетителей торговой галереи в польском городе Сталёва-Воля, не имеет отношения к терроризму или радикальной идеологии. Об этом сообщил польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя местной полиции.

    Из сообщения полиции: «Мы можем точно сказать, что мотивы этого нападения не связаны с терроризмом или идеологией».

    Напомним, мужчина, вооруженный ножом, сегодня днем ворвался в ТЦ и набросился на посетителей. Он наносил удары неожиданно, нападая на людей со спины. При нападении один человек погиб и восемь пострадали. По данным местных СМИ, жертва — 50-летняя женщина. Раненые были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    смотретьВ ходе резни в польском ТЦ один человек погиб и 8 пострадали
    В ходе резни в польском ТЦ один человек погиб и 8 пострадали
    Схватили нападавшего сами посетители ТЦ, его передали полиции. Как выяснилось, злоумышленник — 27-летний местный житель. Его мотивы пока не установлены. Подозреваемого уже проверили на наличие алкоголя в крови, выяснилось, что он был трезв. В полиции сообщили, что, по их данным, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

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