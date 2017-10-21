Устроивший резню в ТЦ в Польше мужчина лечился у психиатра

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что мужчина, набросившийся с ножом на посетителей торгового центра в городе
Сталёва-Воля, проходил лечение у психиатра.
По мнению главы МВД Польши, причиной нападения в ТЦ стало психическое состояние мужчины, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Он уточнил, что подозреваемый не был пьян.
Мариуш Блащак: «Этот мужчина лечился у психиатра долгое время. Выглядит так, что ситуация, связанная с его психическим состоянием, стала поводом для такой, а не другой реакции».
Министр внутренних дел Польши подтвердил, что подозреваемый действовал в одиночку, нападение не связано с «какими-либо идеологическими или террористическими проявлениями».
После этого трагического инцидента полиция приняла решение увеличить количество патрулей в торговых центрах.
Мариуш Блащак: «Я говорил с главным комендантом полиции Польши. После этого происшествия коменданты обратят больше внимание на торговые центры. Будет больше патрулей».
Он добавил, что у него нет никаких претензий к работе полиции из-за этого нападения. По его мнению, предугадать подобное нельзя.
Мариуш Блащак: «Это было происшествие, которое тяжело предвидеть».
Напомним, накануне днем мужчина, вооруженный ножом, в ТЦ города Сталёва-Воля атаковал посетителей. Один человек погиб, восемь были доставлены в больницы. У пострадавших в основном раны в области грудной клетки и головы. Подозреваемого задержали.
Мариуш Блащак: «Этот мужчина лечился у психиатра долгое время. Выглядит так, что ситуация, связанная с его психическим состоянием, стала поводом для такой, а не другой реакции».
Министр внутренних дел Польши подтвердил, что подозреваемый действовал в одиночку, нападение не связано с «какими-либо идеологическими или террористическими проявлениями».
После этого трагического инцидента полиция приняла решение увеличить количество патрулей в торговых центрах.
Мариуш Блащак: «Я говорил с главным комендантом полиции Польши. После этого происшествия коменданты обратят больше внимание на торговые центры. Будет больше патрулей».
Он добавил, что у него нет никаких претензий к работе полиции из-за этого нападения. По его мнению, предугадать подобное нельзя.
Мариуш Блащак: «Это было происшествие, которое тяжело предвидеть».
Напомним, накануне днем мужчина, вооруженный ножом, в ТЦ города Сталёва-Воля атаковал посетителей. Один человек погиб, восемь были доставлены в больницы. У пострадавших в основном раны в области грудной клетки и головы. Подозреваемого задержали.
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