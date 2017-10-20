В ходе резни в польском ТЦ один человек погиб и 8 пострадали

В результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра в городе
Сталёва-Воля погиб один человек, еще восемь получили ранения.
27-летний мужчина, вооруженный ножом, сегодня днем ворвался в ТЦ и набросился на посетителей. Нападение произошло в городе Сталёва-Воля в Подкарпатском воеводстве.
Мужчина наносил удары неожиданно, нападая на людей со спины. Ранее сообщалось о девяти раненых, но, по уточненной информации, при нападении один человек погиб и восемь пострадали. По данным местных СМИ, жертва — 50-летняя женщина, передает РИА Новости. Раненые были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Схватили нападавшего сами посетители ТЦ, его передали полиции, сообщает ТАСС. Как выяснилось, злоумышленник — 27-летний местный житель. Его мотивы пока не установлены. Подозреваемого уже проверили на наличие алкоголя в крови, выяснилось, что он был трезв. В полиции сообщили, что, по их данным, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Польши Беата Шидло. Она уже связалось с министром внутренних дел.
Мужчина наносил удары неожиданно, нападая на людей со спины. Ранее сообщалось о девяти раненых, но, по уточненной информации, при нападении один человек погиб и восемь пострадали. По данным местных СМИ, жертва — 50-летняя женщина, передает РИА Новости. Раненые были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Схватили нападавшего сами посетители ТЦ, его передали полиции, сообщает ТАСС. Как выяснилось, злоумышленник — 27-летний местный житель. Его мотивы пока не установлены. Подозреваемого уже проверили на наличие алкоголя в крови, выяснилось, что он был трезв. В полиции сообщили, что, по их данным, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Польши Беата Шидло. Она уже связалось с министром внутренних дел.
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