Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Неизвестный устроил резню в польском магазине: девять раненых

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    • Фото: @Kamil / twitter.com
    Неизвестный устроил резню в польском магазине: девять раненых

    Неизвестный устроил резню в польском магазине: девять раненых

    Неизвестный устроил резню в польском магазине: девять раненых
  • Фото: @Kamil / twitter.com

    • В польском городе Сталёва-Воля неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ворвался в магазин и набросился на посетителей.

    Нападение произошло в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны. ЧП случилось около 15:00 по местному времени (16:00 по Москве) в крупнейшем торговом центре города.

    В ТЦ ворвался 27-летний мужчина и начал беспорядочно кидаться с ножом на покупателей. В результате ранения получили девять человек. Нападавший был схвачен и обезврежен полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Пострадавших доставили в больницу. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает мотивы нападавшего.

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