Неизвестный устроил резню в польском магазине: девять раненых

В польском городе
Сталёва-Воля неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ворвался в магазин и набросился на посетителей.
Нападение произошло в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны. ЧП случилось около 15:00 по местному времени (16:00 по Москве) в крупнейшем торговом центре города.
В ТЦ ворвался 27-летний мужчина и начал беспорядочно кидаться с ножом на покупателей. В результате ранения получили девять человек. Нападавший был схвачен и обезврежен полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Пострадавших доставили в больницу. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает мотивы нападавшего.
В ТЦ ворвался 27-летний мужчина и начал беспорядочно кидаться с ножом на покупателей. В результате ранения получили девять человек. Нападавший был схвачен и обезврежен полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Пострадавших доставили в больницу. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает мотивы нападавшего.
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