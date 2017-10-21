В Раде заявили о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что есть информация о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове, в котором погибли пять человек.
Напомним, в среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Елена Зайцева.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия» девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
Тем временем депутат Добкин написал на своей странице в Twitter, что к аварии может быть причастен сотрудник СБУ.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия» девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
Тем временем депутат Добкин написал на своей странице в Twitter, что к аварии может быть причастен сотрудник СБУ.
По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ.— Добкин Михаил (@mdobkin) 20 октября 2017 г.
Комментарии