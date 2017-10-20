В Харькове арестована гонщица, сбившая насмерть пять человек

Киевский районный суд вынес решение о заключении под стражу автомобилистки, которая за рулем Lexus сбила группу пешеходов.
По решению суда девушка, которая сбила насмерть пять человек, арестована на два месяца — она останется под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога. Постановление огласила судья Светлана Муратова, передает РИА Новости.
Ранее прокурор со ссылкой на результаты экспертизы заявил, что в крови подозреваемой были обнаружены наркотики — опиаты. Адвокат автомобилистки отрицает эту информацию.
Напомним, смертельная авария произошла 18 октября в центре Харькова во время уличной гонки. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась молодая девушка, столкнулся с Volkswagen Touareg. После этого Lexus отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов, ожидавшая зеленого света.
В результате аварии погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Автомобилистке грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее прокурор со ссылкой на результаты экспертизы заявил, что в крови подозреваемой были обнаружены наркотики — опиаты. Адвокат автомобилистки отрицает эту информацию.
Напомним, смертельная авария произошла 18 октября в центре Харькова во время уличной гонки. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась молодая девушка, столкнулся с Volkswagen Touareg. После этого Lexus отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов, ожидавшая зеленого света.
В результате аварии погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Автомобилистке грозит до 10 лет лишения свободы.
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