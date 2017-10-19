Врезавшимся в группу пешеходов Lexus в Харькове управляла студентка

Врезавшимся в группу пешеходов Lexus в Харькове управляла
20-летняя студентка.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что число погибших в результате наезда внедорожника на толпу в Харькове возросло до шести человек, пятеро госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших. Украинские СМИ пишут, что в критическом состоянии после аварии в больницу с места аварии доставили женщину на седьмом месяце беременности.
Также украинские журналисты сообщают, что автомобилем Lexus RX 350, который на огромной скорости врезался в группу пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора, управляла 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени Каразина по имени Алена Зайцева. Утверждается, что автомобиль принадлежит ее отцу, харьковскому бизнесмену Василию Зайцеву, президенту ООО «Группа — Тайфун». Он также является председателем правления и гендиректором ЧАО «ПТП „Укрэнергочермет“».
Губернатор Харьковской области Юлия Светличная выразила соболезнования семьям погибших и выразила надежду на скорейшее расследование ДТП.
Юлия Светличная, губернатор Харьковской области Украины: «Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. Убеждена, что правоохранители в кратчайшие сроки проведут расследование причин трагедии. Виновники должны понести наказание по всей строгости закона».
В полиции Харькова сообщили, что авария произошла в среду в 20:45 на улице Сумской. Речи о теракте не идет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, ведется расследование.
Также украинские журналисты сообщают, что автомобилем Lexus RX 350, который на огромной скорости врезался в группу пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора, управляла 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени Каразина по имени Алена Зайцева. Утверждается, что автомобиль принадлежит ее отцу, харьковскому бизнесмену Василию Зайцеву, президенту ООО «Группа — Тайфун». Он также является председателем правления и гендиректором ЧАО «ПТП „Укрэнергочермет“».
Губернатор Харьковской области Юлия Светличная выразила соболезнования семьям погибших и выразила надежду на скорейшее расследование ДТП.
Юлия Светличная, губернатор Харьковской области Украины: «Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. Убеждена, что правоохранители в кратчайшие сроки проведут расследование причин трагедии. Виновники должны понести наказание по всей строгости закона».
В полиции Харькова сообщили, что авария произошла в среду в 20:45 на улице Сумской. Речи о теракте не идет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, ведется расследование.
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