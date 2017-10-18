В Харькове внедорожник на полной скорости протаранил группу пешеходов

Полиция задержала водителя внедорожника, врезавшегося в группу людей в Харькове. За рулем была женщина.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную информацию правоохранительных органов Украины, в полиции сообщили, что внедорожник Lexus на полной скорости врезался в группу пешеходов в Харькове. В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что авария произошла сегодня в 20:45 на улице Сумской.
По предварительным данным полиции, в результате происшествия в Харькове погибли не менее пяти человек, шестеро получили ранения. Эта информация уточняется. Пострадавших доставили в больницы. Поступает информация, что еще один человек скончался.
Автомобилем управляла женщина, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ведется расследование происшествия. Район оцеплен. На месте работает оперативно-следственная группа.
По предварительным данным полиции, в результате происшествия в Харькове погибли не менее пяти человек, шестеро получили ранения. Эта информация уточняется. Пострадавших доставили в больницы. Поступает информация, что еще один человек скончался.
Автомобилем управляла женщина, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ведется расследование происшествия. Район оцеплен. На месте работает оперативно-следственная группа.
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