ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В крови виновницы смертельной аварии в Харькове обнаружили наркотики

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    • Фото: Елена Зайцева /vk.com
    В крови виновницы смертельной аварии в Харькове обнаружили наркотики

    В крови виновницы смертельной аварии в Харькове обнаружили наркотики

    В крови виновницы смертельной аварии в Харькове обнаружили наркотики
  • Фото: Елена Зайцева /vk.com

    • Виновница смертельной аварии в Харькове, которая сбила насмерть пять человек, находилась за рулем под действием наркотиков.

    В крови жительницы Харькова Елены Зайцевой, которая во время уличных гонок 18 октября въехала в толпу пешеходов, нашли опиаты. О результатах медицинской экспертизы рассказал прокурор Максим Блохин в ходе избрания меры пресечения подозреваемой. Он заявил в зале суда ходатайство о приобщении копии результатов к материалам дела, передает «Интерфакс».

    В свою очередь адвокат автомобилистки Юлия Козырь назвала слова гособвинителя «абсолютной ерундой» и заверила, что ее подзащитная в момент аварии была абсолютно трезвой.

    смотретьВидео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть
    Видео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть
    Напомним, ДТП произошло вечером в минувшую среду на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечников в Харькове. 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus RX проехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с Volkswagen Touareg, после чего машина вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов. Жертвами аварии стали четыре женщины и один мужчина, еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших оказалась беременная женщина. Автомобилистке грозит до 10 лет лишения свободы.

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