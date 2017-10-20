В крови виновницы смертельной аварии в Харькове обнаружили наркотики

Виновница смертельной аварии в Харькове, которая сбила насмерть пять человек, находилась за рулем под действием наркотиков.
В крови жительницы Харькова Елены Зайцевой, которая во время уличных гонок 18 октября въехала в толпу пешеходов, нашли опиаты. О результатах медицинской экспертизы рассказал прокурор Максим Блохин в ходе избрания меры пресечения подозреваемой. Он заявил в зале суда ходатайство о приобщении копии результатов к материалам дела, передает «Интерфакс».
В свою очередь адвокат автомобилистки Юлия Козырь назвала слова гособвинителя «абсолютной ерундой» и заверила, что ее подзащитная в момент аварии была абсолютно трезвой.
Напомним, ДТП произошло вечером в минувшую среду на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечников в Харькове. 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus RX проехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с Volkswagen Touareg, после чего машина вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов. Жертвами аварии стали четыре женщины и один мужчина, еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших оказалась беременная женщина. Автомобилистке грозит до 10 лет лишения свободы.
В свою очередь адвокат автомобилистки Юлия Козырь назвала слова гособвинителя «абсолютной ерундой» и заверила, что ее подзащитная в момент аварии была абсолютно трезвой.
Напомним, ДТП произошло вечером в минувшую среду на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечников в Харькове. 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus RX проехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с Volkswagen Touareg, после чего машина вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов. Жертвами аварии стали четыре женщины и один мужчина, еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших оказалась беременная женщина. Автомобилистке грозит до 10 лет лишения свободы.
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