Видео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть

Советник главы МВД Украины опубликовал видео наезда студентки на иномарке на пешеходов в Харькове.
На кадрах видно, как автомобиль на бешеной скорости таранит группу людей, стоящих перед пешеходным переходом, бьется о стену здания и переворачивается набок.
Видео страшного ДТП в Харькове опубликовал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По словам Геращенко, видео должно стать «немым укором» всем нарушителям ПДД.
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером, 18 октября. В аварии погибли пять человек — четыре девушки и молодой парень. Еще шестеро, в том числе одна женщина на большом сроке беременности, были госпитализированы.
За рулем Lexus RX 350, по данным украинских СМИ, была 20-летняя студентка Харьковского университета, дочь известного бизнесмена Алена Зайцева. Сообщается, что она на большой скорости пыталась проехать на запрещающий сигнал светофора.
Видео страшного ДТП в Харькове опубликовал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По словам Геращенко, видео должно стать «немым укором» всем нарушителям ПДД.
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером, 18 октября. В аварии погибли пять человек — четыре девушки и молодой парень. Еще шестеро, в том числе одна женщина на большом сроке беременности, были госпитализированы.
За рулем Lexus RX 350, по данным украинских СМИ, была 20-летняя студентка Харьковского университета, дочь известного бизнесмена Алена Зайцева. Сообщается, что она на большой скорости пыталась проехать на запрещающий сигнал светофора.
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