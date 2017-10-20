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    Порошенко обвинил организаторов митинга у Рады в жажде крови

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    • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann
    Порошенко обвинил организаторов митинга у Рады в жажде крови

    Порошенко обвинил организаторов митинга у Рады в жажде крови

    Порошенко обвинил организаторов митинга у Рады в жажде крови
  • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann

    • Президент Украины заявил, что реальная цель активистов, митингующих у стен Верховной рады, заключается в дестабилизации ситуации в стране.

    Пётр Порошенко, выступая перед пограничниками в Киевской области, прокомментировал акцию протеста, которая уже несколько дней продолжается перед зданием парламента. Он обвинил организаторов митинга в том, что их реальная цель — дестабилизация ситуации на Украине.

    По его словам, формальные требования активистов совпадают с инициативами власти. В действительности же организаторы митинга добиваются кровопролития. Как он утверждает, были пресечены попытки приобретения оружия, передает РИА Новости.

    Пётр Порошенко: «Главные организаторы показали, что формальные требования были только дымовой завесой, реальный план их действий — это дестабилизация ситуации на Украине. Еще накануне были сорваны попытки покупки оружия. Зачем им оружие на площади? Чтобы повторить события 31 августа, когда четверо героев-нацгвардийцев отдали свою жизнь, когда была взорвана граната возле стен Верховной рады».

    смотретьПротестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде
    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде
    Возле здания Рады остаются сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они разбили палаточный городок и требуют рассмотреть законопроект о создании антикоррупционных судов, который был передан в администрацию Порошенко. В противном случае активисты грозят добиться отставки украинского президента. Сам Саакашвили тем временем призывает своих сторонников выйти на воскресное вече.

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