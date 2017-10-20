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Суд присяжных

    Саакашвили позвал украинцев на воскресное вече у Рады

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили позвал украинцев на воскресное вече у Рады

    Саакашвили позвал украинцев на воскресное вече у Рады

    Саакашвили позвал украинцев на воскресное вече у Рады
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев готовится к очередной акции протеста и прийти в воскресенье к зданию Верховной рады.

    В объявлении, размещенном на странице опального политика в Facebook, сказано, что 22 октября планируется обсуждение «плана победы над олигархатом». В акции примут участие депутаты.

    Из объявления: «Приглашаем вас на вече. Воскресенье, 22:10, 12:00 возле Рады на „майдане реформ“. Обсудим план победы над олигархатом: „Украина после Порошенко“. Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Соболев (депутаты Рады — ред.) и много других интересных людей».

    Ранее участники акции протеста в Киеве передали в администрацию украинского президента законопроект о создании антикоррупционных судов. Митингующие потребовали, чтобы документ рассмотрели в парламенте. В противном случае демонстранты пообещали добиться отставки Порошенко.

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    Напомним, в палаточном городке у парламента в настоящее время остаются сторонники Саакашвили и львовского мэра.

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