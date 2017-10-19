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    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде

    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде

    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Депутаты, представляющие участников митинга в Киеве, передали в администрацию президента Украины законопроект об антикоррупционном суде.

    Депутаты Верховной рады Егор Соболев и Юрий Левченко, участвующие в митинге в центре Киева, в четверг вечером передали Петру Порошенко законопроект о создании в стране антикоррупционных судов. Они вышли к митингующим после посещения администрации президента и подтвердили это, сообщает «Интерфакс».

    Юрий Левченко, депутат Верховной рады: «Мы передали президенту законопроект об антикоррупционном суде».

    Депутаты пришли к зданию администрации президента вместе с колонной митингующих. Колонну сопровождали полицейские. Никто не пытался идти на штурм, отмечает РИА Новости. После вручения документа колонна направилась обратно к зданию парламента.

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    Акция протеста в центре Киева продолжается со вторника. Протестующие требовали принятия законов об отмене депутатской неприкосновенности и о создании на Украине антикоррупционных судов. В четверг Рада направила законопроект об отмене неприкосновенности на рассмотрение Конституционного суда Украины. После этого часть политических сил объявила, что прекращает участие в акции протеста. Возле здания парламента остались только сторонники партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

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