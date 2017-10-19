«Правый сектор» заявил о готовности штурмовать Раду

Члены запрещенной в России организации «Правый сектор» заявили о готовности пойти на штурм здания Верховной рады Украины.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в организации, украинские экстремисты принимают участие в митинге у здания правительства. Однако им было приказано «не светиться», поэтому к Раде националисты пришли без шевронов.
Настроены члены «Правого сектора» весьма решительно. По словам источника, они готовы пойти на штурм здания уже сегодня, если депутаты не примут законы об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.
Кроме того, он также поделился с журналистами информацией о том, как власти планируют разобраться с протестующими. По его словам, в отеле «Киев» разместили около 400 «титушек», а Арсен Аваков уже отдал распоряжение очистить площадь перед Верховной радой.
Митинг в центре Киева начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующие, которых стало заметно меньше, возвели баррикады. В ночь на среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что палатки у Рады сносить не будут, но к вечеру полиция начала штурм палаточного городка. Протестующие оказали сопротивление, а полиция применила слезоточивый газ.
Настроены члены «Правого сектора» весьма решительно. По словам источника, они готовы пойти на штурм здания уже сегодня, если депутаты не примут законы об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.
Кроме того, он также поделился с журналистами информацией о том, как власти планируют разобраться с протестующими. По его словам, в отеле «Киев» разместили около 400 «титушек», а Арсен Аваков уже отдал распоряжение очистить площадь перед Верховной радой.
Митинг в центре Киева начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующие, которых стало заметно меньше, возвели баррикады. В ночь на среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что палатки у Рады сносить не будут, но к вечеру полиция начала штурм палаточного городка. Протестующие оказали сопротивление, а полиция применила слезоточивый газ.
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