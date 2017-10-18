Полиция начала штурм палаточного городка у Верховной рады

Киевская полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле Верховной рады. Появилась информация о пострадавших.
Полиция начала штурм палаточного городка возле здания Верховной рады в Киеве. Как сообщает агентство УНИАН, полицейские атаковали несколько палаток на улице Грушевского со стороны пересечения с Шелковичной улицей. Протестующие оказали сопротивление, и полиция применила слезоточивый газ. Среди пострадавших от газа оказался депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев. После этого полиция приостановила наступление.
Сообщается также, что неизвестные в масках начали разбирать тротуарную плитку на улице Грушевского. Другие активисты убеждают участников митинга, что это провокация, и просят не трогать плитку.
Митинг в центре Киева начался накануне. Вчера у Рады собрались около 6 тысяч человек, а сегодня осталось примерно 200, они даже возвели баррикады. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. В среду комитет Верховной рады поддержал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Накануне вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. По факту случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело.
Сообщается также, что неизвестные в масках начали разбирать тротуарную плитку на улице Грушевского. Другие активисты убеждают участников митинга, что это провокация, и просят не трогать плитку.
Митинг в центре Киева начался накануне. Вчера у Рады собрались около 6 тысяч человек, а сегодня осталось примерно 200, они даже возвели баррикады. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. В среду комитет Верховной рады поддержал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Накануне вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. По факту случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело.
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