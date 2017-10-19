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    Соратники оставили Саакашвили митинговать в одиночестве

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Соратники оставили Саакашвили митинговать в одиночестве

    Соратники оставили Саакашвили митинговать в одиночестве

    Соратники оставили Саакашвили митинговать в одиночестве
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Организаторы акции протеста приняли решение покинуть площадь у здания Верховной рады.

    Как сообщает РИА Новости, митинговать в Киеве продолжит только партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Остальные политические силы участие в акции прекращают.

    Основным требованием протестующих была отмена депутатской неприкосновенности. Сегодня Рада сделала первый шаг в этом направлении — соответствующий законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 336 депутатов.

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    Напомним, митинг в центре украинской столицы начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующие, которых стало заметно меньше, возвели баррикады. В четверг радикалы запрещенного в России «Правого сектора», принимавшие участие в акции, заявили, что готовы идти на штурм Рады, если депутаты не пойдут на уступки.

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