Соратники оставили Саакашвили митинговать в одиночестве

Организаторы акции протеста приняли решение покинуть площадь у здания Верховной рады.
Как сообщает РИА Новости, митинговать в Киеве продолжит только партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Остальные политические силы участие в акции прекращают.
Основным требованием протестующих была отмена депутатской неприкосновенности. Сегодня Рада сделала первый шаг в этом направлении — соответствующий законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 336 депутатов.
Напомним, митинг в центре украинской столицы начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующие, которых стало заметно меньше, возвели баррикады. В четверг радикалы запрещенного в России «Правого сектора», принимавшие участие в акции, заявили, что готовы идти на штурм Рады, если депутаты не пойдут на уступки.
Основным требованием протестующих была отмена депутатской неприкосновенности. Сегодня Рада сделала первый шаг в этом направлении — соответствующий законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 336 депутатов.
Напомним, митинг в центре украинской столицы начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующие, которых стало заметно меньше, возвели баррикады. В четверг радикалы запрещенного в России «Правого сектора», принимавшие участие в акции, заявили, что готовы идти на штурм Рады, если депутаты не пойдут на уступки.
Комментарии