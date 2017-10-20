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    «Петя, жуй»: протестующие в Киеве выложили надпись из конфет Roshen

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    • Фото: @Flash_Crimea / twitter.com
    «Петя, жуй»: протестующие в Киеве выложили надпись из конфет Roshen

    «Петя, жуй»: протестующие в Киеве выложили надпись из конфет Roshen

    «Петя, жуй»: протестующие в Киеве выложили надпись из конфет Roshen
  • Фото: @Flash_Crimea / twitter.com

    • В украинской столице продолжается акция протеста возле здания Верховной рады.

    В центре Киева активисты выложли обращение к Порошенко с помощью конфет и шоколадок основанной им компании Roshen. На площади митингующие выложили с помощью кондитерских изделий надпись «Петя, жуй». Фотографии появились в соцсетях.




    Перед зданием Рады развернут палаточный городок, в котором остаются сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Массовая акция протеста началась в центре украинской столицы во вторник, 17 октября.

    смотретьПротестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде
    Протестующие в Киеве передали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде
    Ранее участники акции передали в администрацию украинского президента законопроект о создании антикоррупционных судов, они требуют его рассмотрения в парламенте. В противном случае демонстранты грозят добиться отставки Порошенко. Между тем Саакашвили призвал своих сторонников собраться на воскресное вече у Рады.

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