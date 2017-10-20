«Петя, жуй»: протестующие в Киеве выложили надпись из конфет Roshen

В украинской столице продолжается акция протеста возле здания Верховной рады.
В центре Киева активисты выложли обращение к Порошенко с помощью конфет и шоколадок основанной им компании Roshen. На площади митингующие выложили с помощью кондитерских изделий надпись «Петя, жуй». Фотографии появились в соцсетях.
Перед зданием Рады развернут палаточный городок, в котором остаются сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Массовая акция протеста началась в центре украинской столицы во вторник, 17 октября.
Ранее участники акции передали в администрацию украинского президента законопроект о создании антикоррупционных судов, они требуют его рассмотрения в парламенте. В противном случае демонстранты грозят добиться отставки Порошенко. Между тем Саакашвили призвал своих сторонников собраться на воскресное вече у Рады.
Протестующие в Киеве выложили из конфет и шоколадок Roshen надпись «Петя, жуй» https://t.co/KC7N7QEbzK pic.twitter.com/oSbmBLXvQu— FlashCrimea (@Flash_Crimea) 20 октября 2017 г.
Перед зданием Рады развернут палаточный городок, в котором остаются сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Массовая акция протеста началась в центре украинской столицы во вторник, 17 октября.
Ранее участники акции передали в администрацию украинского президента законопроект о создании антикоррупционных судов, они требуют его рассмотрения в парламенте. В противном случае демонстранты грозят добиться отставки Порошенко. Между тем Саакашвили призвал своих сторонников собраться на воскресное вече у Рады.
Комментарии