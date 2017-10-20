Новый регламент ГИБДД вызвал споры среди страховщиков и юристов

В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Документ вызвал волну споров. Главный вопрос: возникнут ли теперь у водителей новые сложности на дорогах или проблем станет меньше.
Стандартная картина московских дорог: он уходил налево, она, не заметив, выруливала вправо. Мимолетная встреча, которую оба водителя предпочли бы избежать. В итоге — долгое ожидание сотрудников ДПС и подсчет непредвиденных убытков.
Иван, пострадавший: «Помято крыло, бампер передний, и дверь почти не открывается».
Такой ремонт, сокрушается Иван, обойдется тысяч в 50–70. Впрочем, страховой еще нужно доказать, что, во-первых, это никакая не подстава, а во-вторых, что ты вообще не виноват в случившемся. Но с новыми правилами ГИБДД сделать это стало гораздо сложнее.
Александр Быков, начальник управления ДПС: «Из нового регламента были исключены положения при оформлении ДТП, выдачи сотрудниками справки о ДТП».
Эта новость сначала сильно удивила, а после озадачила водителей. С каким набором документов теперь идти в страховую? Если раньше вся информация о ДТП фиксировалась в форме 154, то теперь, выходит, детали происшествия придется описывать словами. Но поверят ли?
С новыми правилами страховщики хоть и ознакомились, но, как сами признаются, до конца разобраться так и не смогли. Впрочем, юристы объясняют, что даже без справки у потерпевшего найдутся основания для получения компенсации.
Дмитрий Славнов, автоюрист: «Также будет выдаваться определение об отказе или возбуждении административного дела, протокол и постановление. В трех данных документах будет расписано все подробно, все обстоятельства, которые относились к данному ДТП».
При этом в ГИБДД объясняют, что о новых правилах предупреждали еще год назад. На деле — выдача справок о ДТП давно вне компетенции полиции. Правила страхования уже несколько лет регулирует Центробанк. К ним и претензии. Правда, из-за противоречий регламентов двух ведомств страдать придется простым водителям.
Иван, пострадавший: «Помято крыло, бампер передний, и дверь почти не открывается».
Такой ремонт, сокрушается Иван, обойдется тысяч в 50–70. Впрочем, страховой еще нужно доказать, что, во-первых, это никакая не подстава, а во-вторых, что ты вообще не виноват в случившемся. Но с новыми правилами ГИБДД сделать это стало гораздо сложнее.
Александр Быков, начальник управления ДПС: «Из нового регламента были исключены положения при оформлении ДТП, выдачи сотрудниками справки о ДТП».
Эта новость сначала сильно удивила, а после озадачила водителей. С каким набором документов теперь идти в страховую? Если раньше вся информация о ДТП фиксировалась в форме 154, то теперь, выходит, детали происшествия придется описывать словами. Но поверят ли?
С новыми правилами страховщики хоть и ознакомились, но, как сами признаются, до конца разобраться так и не смогли. Впрочем, юристы объясняют, что даже без справки у потерпевшего найдутся основания для получения компенсации.
Дмитрий Славнов, автоюрист: «Также будет выдаваться определение об отказе или возбуждении административного дела, протокол и постановление. В трех данных документах будет расписано все подробно, все обстоятельства, которые относились к данному ДТП».
При этом в ГИБДД объясняют, что о новых правилах предупреждали еще год назад. На деле — выдача справок о ДТП давно вне компетенции полиции. Правила страхования уже несколько лет регулирует Центробанк. К ним и претензии. Правда, из-за противоречий регламентов двух ведомств страдать придется простым водителям.
Комментарии