В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

Новый административный регламент ГИБДД, вызвавший волну жарких дискуссий среди автомобилистов и экспертов, вступил в силу 20 октября.
О новом регламенте ГИБДД было много споров. Автовладельцы боялись, что новые нормы ущемят их права и развяжут руки сотрудникам ГИБДД. Но эксперты уверяют: новый регламент на стороне водителя.
Теперь инспектор не может прямо на месте забрать права: водитель должен сдать их сам, явившись в Госавтоинспекцию в течение трех дней после нарушения. Пункт, разрешающий сотрудникам при исполнении курить, не означает, что они имеют право дымить автомобилистам в лицо. Останавливать машины вне постов ГИБДД будет можно, а вот устраивать засады — нет. Патрульный автомобиль должно быть хорошо видно.
Снимать инспектора на камеру можно, если только в кадр не попадает то, что составляет гостайну или относится к оперативно-розыскной деятельности. Еще один важный момент: после проведения теста на алкоголь, если он оказался отрицательным, сотрудники ДПС должны доставить водителя туда, откуда забрали.
После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.
Теперь инспектор не может прямо на месте забрать права: водитель должен сдать их сам, явившись в Госавтоинспекцию в течение трех дней после нарушения. Пункт, разрешающий сотрудникам при исполнении курить, не означает, что они имеют право дымить автомобилистам в лицо. Останавливать машины вне постов ГИБДД будет можно, а вот устраивать засады — нет. Патрульный автомобиль должно быть хорошо видно.
Снимать инспектора на камеру можно, если только в кадр не попадает то, что составляет гостайну или относится к оперативно-розыскной деятельности. Еще один важный момент: после проведения теста на алкоголь, если он оказался отрицательным, сотрудники ДПС должны доставить водителя туда, откуда забрали.
После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.
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