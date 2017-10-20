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    В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. ГИБДД, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

    В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

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    В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

    В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

    В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

      Новый административный регламент ГИБДД, вызвавший волну жарких дискуссий среди автомобилистов и экспертов, вступил в силу 20 октября.

      О новом регламенте ГИБДД было много споров. Автовладельцы боялись, что новые нормы ущемят их права и развяжут руки сотрудникам ГИБДД. Но эксперты уверяют: новый регламент на стороне водителя.

      Теперь инспектор не может прямо на месте забрать права: водитель должен сдать их сам, явившись в Госавтоинспекцию в течение трех дней после нарушения. Пункт, разрешающий сотрудникам при исполнении курить, не означает, что они имеют право дымить автомобилистам в лицо. Останавливать машины вне постов ГИБДД будет можно, а вот устраивать засады — нет. Патрульный автомобиль должно быть хорошо видно.

      Снимать инспектора на камеру можно, если только в кадр не попадает то, что составляет гостайну или относится к оперативно-розыскной деятельности. Еще один важный момент: после проведения теста на алкоголь, если он оказался отрицательным, сотрудники ДПС должны доставить водителя туда, откуда забрали.

      смотретьНачальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД
      Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД
      После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.

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