Автомобилистам предрекли сложности из-за нового регламента ГИБДД

В России начинают действовать правила, которые касаются всех водителей. Так, автоинспекторы больше не будут выдавать справки о ДТП. Об этом сообщили в Управлении
дорожно-патрульной службы.
Ведомство просит автовладельцев не беспокоиться и заверяет, что никаких проблем после упразднения справок не возникнет. Однако с этим пока не согласны эксперты в области страхования. Они уже предвещают ряд сложностей для водителей.
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза автостраховщиков: «Пока все так выглядит, что пострадавший свою правду найдет, но более тяжелым путем и иногда через суд. Мы будем ориентировать все свои страховые компании на максимальное сотрудничество, потому что мы понимаем, насколько это сложно оформлять. Тем не менее, мы ждем подтверждения и бланков того, что будет выдаваться на руки, и надеемся на сотрудничество с ДПС».
При этом в ГИБДД подчеркнули, что отказ от справок согласовали с Центробанком, а потому требовать их у водителей страховые компании больше не должны.
Также согласно новому регламенту инспектор не может забрать водительские права: автомобилист должен сдать их сам, явившись в Госавтоинспекцию в течение трех дней после нарушения. Пункт, разрешающий сотрудникам при исполнении курить, не означает, что они имеют право дымить автомобилистам в лицо. Останавливать машины вне постов ГИБДД будет можно, а вот устраивать засады — нет.
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза автостраховщиков: «Пока все так выглядит, что пострадавший свою правду найдет, но более тяжелым путем и иногда через суд. Мы будем ориентировать все свои страховые компании на максимальное сотрудничество, потому что мы понимаем, насколько это сложно оформлять. Тем не менее, мы ждем подтверждения и бланков того, что будет выдаваться на руки, и надеемся на сотрудничество с ДПС».
При этом в ГИБДД подчеркнули, что отказ от справок согласовали с Центробанком, а потому требовать их у водителей страховые компании больше не должны.
Также согласно новому регламенту инспектор не может забрать водительские права: автомобилист должен сдать их сам, явившись в Госавтоинспекцию в течение трех дней после нарушения. Пункт, разрешающий сотрудникам при исполнении курить, не означает, что они имеют право дымить автомобилистам в лицо. Останавливать машины вне постов ГИБДД будет можно, а вот устраивать засады — нет.
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