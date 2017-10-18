Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД

Начальник управления
дорожно-патрульной службы Александр Быков прокомментировал новый регламент ГИБДД и дал несколько существенных разъяснений.
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По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что автоинспекторы на месте нарушения ПДД не будут забирать водительские права. Человек сам должен явиться в Госавтоинспекцию в течение трех дней и самостоятельно сдать удостоверение.
После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.
Кстати, о вредных привычках. Сами сотрудники при исполнении могут курить. Но это не значит, что им разрешается дымить в лицо водителям. Эту норму регулирует этический кодекс ГИБДД.
Далее, по новому регламенту, инспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов. Но нельзя устраивать «засады» — патрульный должен быть хорошо виден всем участникам движения.
Если вас остановили, имейте в виду, что все свои действия полицейские должны, по возможности, совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы их машины. А можно все фиксировать на камеру и самому.
Закон «О полиции» все это позволяет. Сам же новый регламент вступает в силу 20 октября.
После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.
Кстати, о вредных привычках. Сами сотрудники при исполнении могут курить. Но это не значит, что им разрешается дымить в лицо водителям. Эту норму регулирует этический кодекс ГИБДД.
Далее, по новому регламенту, инспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов. Но нельзя устраивать «засады» — патрульный должен быть хорошо виден всем участникам движения.
Если вас остановили, имейте в виду, что все свои действия полицейские должны, по возможности, совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы их машины. А можно все фиксировать на камеру и самому.
Закон «О полиции» все это позволяет. Сам же новый регламент вступает в силу 20 октября.
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