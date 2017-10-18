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    Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД. автомобили, ГИБДД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД

    Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД

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    Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД

    Начальник управления ДПС разъяснил спорные моменты нового регламента ГИБДД

      Начальник управления дорожно-патрульной службы Александр Быков прокомментировал новый регламент ГИБДД и дал несколько существенных разъяснений.

      По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что автоинспекторы на месте нарушения ПДД не будут забирать водительские права. Человек сам должен явиться в Госавтоинспекцию в течение трех дней и самостоятельно сдать удостоверение.

      После медицинского освидетельствования на алкоголь, если водитель — трезвый, сотрудники ДПС обязаны будут проводить его обратно до машины. То есть ровно до того места, откуда забрали.

      Кстати, о вредных привычках. Сами сотрудники при исполнении могут курить. Но это не значит, что им разрешается дымить в лицо водителям. Эту норму регулирует этический кодекс ГИБДД.

      Далее, по новому регламенту, инспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов. Но нельзя устраивать «засады» — патрульный должен быть хорошо виден всем участникам движения.

      Если вас остановили, имейте в виду, что все свои действия полицейские должны, по возможности, совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы их машины. А можно все фиксировать на камеру и самому.

      Закон «О полиции» все это позволяет. Сам же новый регламент вступает в силу 20 октября.

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