Водителям не запретят снимать сотрудников ДПС на видео

Водителям не запретят снимать на видео действия сотрудников ГИБДД, несмотря на то, что соответствующий пункт убрали из нового административного регламента.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александра Быкова.
Александр Быков, представитель ГИБДД: «Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом».
Окончательный вариант нового регламента должен вступить в силу 20 октября. Новые правила позволят инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов. Им также запретят грубить и позволять себе высказывания дискриминационного характера. А вот запрет на курение во время общения с водителями из регламента был исключен. Пропал и пункт о разрешении на съемку для автолюбителей, что взволновало многих россиян. Теперь ситуация, наконец, прояснилось.
Александр Быков, представитель ГИБДД: «Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом».
Окончательный вариант нового регламента должен вступить в силу 20 октября. Новые правила позволят инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов. Им также запретят грубить и позволять себе высказывания дискриминационного характера. А вот запрет на курение во время общения с водителями из регламента был исключен. Пропал и пункт о разрешении на съемку для автолюбителей, что взволновало многих россиян. Теперь ситуация, наконец, прояснилось.
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