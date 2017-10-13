Из новых правил работы ДПС исключили разрешение снимать инспекторов на видео

Из нового регламента по надзору за дорожным движением исключен пункт о праве водителей снимать действия инспекторов на видео.
Из новых правил работы Дорожно-патрульной службы исключен пункт, дававший водителям право снимать на видео разговоры с инспекторами. Об этом сообщает «Российская газета».
Возможность вести съемку разговоров есть у самих сотрудников ГИБДД. Более того, они обязаны это делать, если оформляется какое-то действие, которое должно происходить в присутствии понятых, но их по какой-либо причине нет.
Обязанность снимать подобные ситуации прописана в законе о полиции. Однако она касается только полицейских. Газета напоминает, что запрета для граждан снимать общение с ГИБДД на видео тоже нет, так что случаи, когда инспекторы требуют от водителей выключать камеры, являются превышением полномочий, и водители вправе пожаловаться на такие требования.
Окончательный вариант нового регламента по надзору за дорожным движением должен вступить в силу 20 октября, сообщает пресс-служба МВД. Новые правила позволят инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов. Инспекторам также запретят грубить водителям и позволять себе высказывания дискриминационного характера. А запрет на курение во время общения с водителями из регламента был исключен.
Возможность вести съемку разговоров есть у самих сотрудников ГИБДД. Более того, они обязаны это делать, если оформляется какое-то действие, которое должно происходить в присутствии понятых, но их по какой-либо причине нет.
Обязанность снимать подобные ситуации прописана в законе о полиции. Однако она касается только полицейских. Газета напоминает, что запрета для граждан снимать общение с ГИБДД на видео тоже нет, так что случаи, когда инспекторы требуют от водителей выключать камеры, являются превышением полномочий, и водители вправе пожаловаться на такие требования.
Окончательный вариант нового регламента по надзору за дорожным движением должен вступить в силу 20 октября, сообщает пресс-служба МВД. Новые правила позволят инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов. Инспекторам также запретят грубить водителям и позволять себе высказывания дискриминационного характера. А запрет на курение во время общения с водителями из регламента был исключен.
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