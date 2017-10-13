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    Из новых правил работы ДПС исключили разрешение снимать инспекторов на видео

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    • Фото: Гердо Владимир / ТАСС
    Из новых правил работы ДПС исключили разрешение снимать инспекторов на видео

    Из новых правил работы ДПС исключили разрешение снимать инспекторов на видео

    Из новых правил работы ДПС исключили разрешение снимать инспекторов на видео
  • Фото: Гердо Владимир / ТАСС

    • Из нового регламента по надзору за дорожным движением исключен пункт о праве водителей снимать действия инспекторов на видео.

    Из новых правил работы Дорожно-патрульной службы исключен пункт, дававший водителям право снимать на видео разговоры с инспекторами. Об этом сообщает «Российская газета».

    Возможность вести съемку разговоров есть у самих сотрудников ГИБДД. Более того, они обязаны это делать, если оформляется какое-то действие, которое должно происходить в присутствии понятых, но их по какой-либо причине нет.

    Обязанность снимать подобные ситуации прописана в законе о полиции. Однако она касается только полицейских. Газета напоминает, что запрета для граждан снимать общение с ГИБДД на видео тоже нет, так что случаи, когда инспекторы требуют от водителей выключать камеры, являются превышением полномочий, и водители вправе пожаловаться на такие требования.

    Окончательный вариант нового регламента по надзору за дорожным движением должен вступить в силу 20 октября, сообщает пресс-служба МВД. Новые правила позволят инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов. Инспекторам также запретят грубить водителям и позволять себе высказывания дискриминационного характера. А запрет на курение во время общения с водителями из регламента был исключен.

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